Россиянам рассказали, на сколько подорожает электричество в 2024 году Юрист Крохин: тарифы на электроэнергию в 2024 году могут вырасти на 17%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение правительства РФ пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения означает грядущий рост стоимости электричества, рассказал в беседе с «360» юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он предположил, что подорожание могут привязать к уровню инфляции, которая, по некоторым просчетам, может достигнуть 17%.

Согласно инициативе правительства, Россия должна перейти на дифференцированные тарифы, когда ставка увеличивается при росте расходования электроэнергии. Одна из целей такой меры — борьба с «серым» майнингом.

Специалист напомнил, что правительство обещало повышать энерготарифы в 2023 году, а индексация в 2024 году не превысит 8-9%.

Эти движения в ноябре 2023 года говорят о том, что, скорее всего, повышение будет больше. <...> Второй момент — мы понимаем, что возможно и повышение второй раз, ведь уже есть прецедент 2022 года, когда в июле и в декабре два раза повысили тариф. То есть не исключено, что в 2024 году произойдет то же самое, — отметил юрист.

Он предположил, что в 2024 году ставку подведут к уровню инфляции, которая, по прогнозам, может достигнуть 17%. По мнению эксперта, первое повышение составит 8-11%, а во второй раз тарифы поднимут еще на 6-8%.

Ранее стало известно, что правительство России намерено побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. Согласно планам властей, ставка тарифа с 1 января 2024 года должна стать плавающей в зависимости от объемов потребления электроэнергии.