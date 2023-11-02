Правительство намерено пересмотреть тарифы на электроэнергию В правительстве решили ввести дифференциацию тарифов на свет для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России намерено побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, эту информацию подтвердили газете в ФАС. Согласно планам властей, ставка тарифа с 1 января 2024 года должна стать плавающей, она будет увеличиваться при росте потребления электроэнергии.

Такие изменения могут коснуться почти всей страны, так как в следующем году, согласно данным антимонопольной службы, большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий. В ФАС отмечают, что переход на дифференциацию тарифов откроет возможность «сократить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом».

В случае, если региональные власти согласятся с внедрением такой практики, то у них появится возможность превышать предельный лимит перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС. Если же субъект на такую меру не согласен, то существует другой вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

Ранее в ФАС заявили, что три мобильных оператора подтвердили информацию об отмене платы за раздачу интернет-трафика (тетеринг). В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждение «Большой четверке» сотовых операторов РФ из-за навязывания абонентам невыгодных условий, вынуждая платить за интернет-трафик. ФАС указывала, что это нарушало Закон о защите конкуренции.