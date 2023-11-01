Будет ли ипотека в России по 20%: прогнозы экспертов Эксперт Тумин: ставки по ипотеке в России могут дойти до 17%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После повышения ключевой ставки в прошлую пятницу кредиты и ипотека по всей стране тоже начинают дорожать. До каких ставок они дойдут, смогут ли приблизиться к 20% и на каких условиях пока еще можно взять жилищные займы — в материале NEWS.ru.

С чего все началось

Совет директоров Банка России 27 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15%. Это уже четвертое повышение подряд за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. На заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.



Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняет резкий подъем ключевой ставки тем, что цены на товары и услуги в России растут слишком высокими темпами. «Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре», — говорит она, добавляя, что сейчас показатели инфляции как минимум вдвое превышают целевые (ЦБ стремится удержать годичный рост цен в рамках 4%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Как на это отреагировали ставки по вкладам

Положительным моментом решения ЦБ стал рост ставок по вкладам. Как уже писал NEWS.ru, 31 октября Сбербанк вслед за повышением ключевой ставки поднял ставки по вкладам, максимальная доходность теперь составляет 14%. ВТБ повысил ставку до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в этот банк максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых, отметили там.

28 октября ставку до 14% по одному из вкладов повысил Росбанк. Тинькофф-банк в тот же день повысил максимальную ставку по своим вкладам до 14,1%.

Также с 31 октября ставки по вкладам повысил Совкомбанк. В пресс-службе банка пояснили, что изменение составило 1,5 п. п. Наибольшая доходность сейчас предлагается по вкладам на 3–6 месяцев — 12,5–13%, в зависимости от выбранного депозита.

Банк «Уралсиб» повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения. Доходность по вкладам типа «Доход» теперь составляет от 12,63% до 15,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.

Что стало со ставками по ипотеке

Но отрицательный момент повышения ключевой ставки — следующее за этим удорожанием кредитов, и не в последнюю очередь — жилищных. Так, с 1 ноября банк ВТБ повысил ставки по собственным ипотечным программам на 2,4 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 16,4%. Да и то только для тех, кто готов перевести в банк свою зарплату из другого банка. А для тех, у кого уже есть зарплатные проекты, даже с комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит уже 16,5%.

При этом другие банки в целом не торопятся повышать ставки. Как отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель направления «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Дмитрий Сафронов, пока средняя ставка на вторичное жилье равняется примерно 14,6%. После повышения среднее значение может вырасти до 16,5%. Что же касается ипотеки на квартиры в новостройках, то их часто берут в семейную ипотеку под 6% или льготную под 8%, и на эти фиксированные ставки ключевая ставка не влияет: государство просто компенсирует разницу банкам. Последние, кстати, могут даже немного снижать эти проценты, чтобы привлечь клиентов. «Средние ставки по госпрограммам такие: по семейной ипотеке — 5,8%, по ипотеке с господдержкой (обычной льготной ипотеке. — NEWS.ru.) — 7,8%, по ипотеке для IT-специалистов — 4,8%», — сказал Сафронов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в разговоре с NEWS.ru допускает, что в ближайшие два-три месяца разница между льготной и рыночной ипотекой будет расти, но компенсироваться она будет ужесточением требований в рамках льготных программ. Он отмечает, что предположить рост ипотечных ставок до 20% вполне логично, но в итоге ждет, что ставки сбалансируются где-то на уровне 16–17%.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отмечает: банки ориентируются на ключевую ставку, когда выставляют свои процентные ставки по ипотеке. Он прогнозирует, что после того как ключевая выросла на два процентных пункта (с 13% до 15%), банки тоже будут повышать свои ставки примерно на два процентных пункта.

Брать ли ипотеку сейчас

В «Альфа-Форекс» считают, что на данный момент ставки по ипотеке уже «высоковаты». «Не все смогут себе позволить обеспечить кредиты с такими высокими ставками, поэтому частично покупка жилья будет гражданами отложена», — говорит Шнейдерман.

Кроме того, пока не исключается вариант, при котором на последнем заседании ЦБ в этом году, 15 декабря, ЦБ еще раз поднимет ключевую ставку и банкам еще раз придется поднять ставки и по ипотеке. Вряд ли, конечно, они достигнут 20%, но приблизиться к этому показателю вполне могут.

Ранее NEWS.ru уже писал, что период высоких ставок из-за политики Центробанка может продлиться почти до второй половины 2024 года, хотя часть экспертов допускает, к примеру, что ее начнут постепенно снижать перед выборами президента в марте, чтобы продемонстрировать избирателям экономическую стабильность. Поэтому, вероятно, более удачный момент для оформления жилищного кредита может сложиться через год, когда ставки более или менее просядут. Впрочем, скорее не «когда», а «если». Потому что пока инфляция из-за ослабевшего под санкциями рубля только раскручивается.

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