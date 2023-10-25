Банки сократили выдачу кредитов: что делать, чтобы одобрили заем денег Доцент Перепелица посоветовал обращаться за кредитом в банк лично, а не онлайн

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

В России резко вырос процент отказов по выдаче потребительских кредитов в банках, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни.ру». Причина — ужесточение регулирования банков со стороны ЦБ. Тенденцию подтверждают не все кредитные организации, но часть из них. NEWS.ru рассказывает, что нужно сделать заемщикам, чтобы как минимум повысить свои шансы на одобрение займа.

Как снизился уровень одобрения займов

Банки стали чаще отклонять заявки россиян на кредит наличными, пишет РБК со ссылкой на исследование «Сравни.ру». Согласно ему, в начале октября такие кредиты одобряли только 19% обратившихся, то есть каждому пятому. И это самое низкое значение в 2023 году. Для сравнения: еще в сентябре уровень одобрения составлял 37,13%, а в августе — 48,5%.

Таким образом, по более чем 80% заявок на кредиты наличными в начале октября было отказано. Снижение уровня одобрения в розничном кредитовании подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и некоторых крупных банках, в частности в ВТБ и Хоум-банке.

В банках «Открытие», ДОМ.РФ и МТС-Банке утверждают, что не наблюдают сокращение AR (approval rate, уровень одобрения кредитов наличными), но фиксируют уменьшение одобренных сумм кредитов по сравнению с запрашиваемыми.

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Почему банки чаще отказывают в выдаче кредитов

Эксперты связывают снижение уровня одобрения заявок на кредиты и уменьшение одобренных сумм с принятыми мерами ЦБ. Ранее регулятор ужесточил требования по показателю долговой нагрузки (ПДН) для граждан.

В частности, с 1 октября ЦБ ввел новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков. Для справки: МПЛ — это прямые количественные ограничения на выдачи кредитов с определенными характеристиками, например ссуд с ПДН выше 80%. С 1 июля допустимая доля таких кредитов в выдачах банков снизилась с 30% до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5%. Кроме того, МПЛ стали распространяться на новую группу ссуд — кредиты заемщикам с высокой, но не критичной долговой нагрузкой (ПДН — от 50% до 80%). С этого момента набравшим долги россиянам стало сложнее получать новые кредиты.

О возможном «существенном замедлении кредитования» ранее говорил и глава «Сбера» Герман Греф. Он допустил, что «банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых мер макропруденциального надзора».

Из-за чего еще заемщикам стало сложнее взять кредит

Заемщикам стало сложнее взять кредит в том числе из-за роста ставок. Дело в том, что в последние месяцы ЦБ несколько раз повышал ключевую ставку.

21 регулятор поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, а совет директоров ЦБ внепланово собрался 15 августа и повысил ставку сразу с 8,5% до 12%.

Третье повышение произошло совсем недавно: 15 сентября регулятор увеличил ставку еще на один процентный пункт — до 13%.

Когда Банк России поднимает ставку, кредиты для людей и компаний тоже становятся более дорогими. Как правило, банки долго не ждут и начинают менять условия по кредитам практически сразу после решение регулятора.

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Что об этом думают эксперты

Некоторые экономисты допускают, что на следующем заседании 27 октября ЦБ может довести ключевую ставку до 15% годовых. А это может снизить доступность кредитов для потенциальных заемщиков (ведь проценты по ним рискуют вырасти еще сильнее). Поэтому тем, кто планировал брать кредит сейчас, лучше поторопиться.

Действительно, очень много заемщиков стало отсеиваться из-за текущего показателя долговой нагрузки, комментирует NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. Также, по его словам, из-за дороговизны потребительских кредитов банки вынуждены отсеивать клиентов с низкими доходами либо предлагать невыгодные клиенту условия. В последнем случае зачастую клиент сам отказывается от кредита.

Что делать, чтобы повысить шансы на одобрение кредита

Первый и главный способ, или, говоря на молодежном сленге, лайфхак, это создать положительную кредитную историю, рассказывает Рогачевский. Это можно сделать, взяв кредит на покупку какого-то недорого товара, например фена или кофеварки, и аккуратно его выплатить. Это покажет, что человек является надежным заемщиком, и проблем с оформлением кредита в случае необходимости будет меньше.

Второе: если у вас уже имеется кредит, и не один, то лучше максимально возможно сократить тело долга. То есть закрыть его или провести рефинансирование в другом банке под более выгодные условия (если нет возможности изменить ситуацию в текущих условиях), объясняет Рогачевский.

Чтобы снизить долговую нагрузку, можно закрыть неиспользуемые кредитные карты или понизить их лимиты, советует директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Дело в том, что банки рассматривают кредитные карты с лимитами как уже выданные кредиты. Поэтому закрытие этих карточных счетов позволит снизить долговую нагрузку, отмечает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третье: очень важно не забывать платить по своим долгам вовремя. «Ухудшение нашего обслуживания долга, а также финансового положения резко негативно отразится на дальнейшем кредитовании», — поясняет эксперт. Об этом, кстати, говорят и результаты недавнего опроса, проведенного компанией CosmoVisa. Согласно ему, 52% респондентов, которым отказали в займе (чаще всего банки отказывали в в выдаче потребительского и автокредита, а также ипотеки), признались, что допускали просрочки.

Что еще может повлиять на решение банка о выдаче займа

Прежде всего — максимально полный пакет документов, подтверждающих доходы и в целом уровень благосостояния. Банк может в том числе учитывать движимое и недвижимое имущество клиента. Будет еще лучше, если заемщик подтвердит наличие дополнительных источников заработка, если такие есть. По словам Дениса Перепелицы, при наличии серой зарплаты или неофициальных доходов целесообразно будет перевести их в легальное поле. Например, начать получать зарплату безналичным путем или оформить все свои заработки в качестве дохода самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Также эксперты советуют обращаться в банк лично, а не онлайн. При живом общении клиент может оказать приятное впечатление на менеджера банка. С бесчувственным алгоритмом это уже не пройдет.

Кроме того, больше шансов на одобрение кредита в том банке, где клиент уже обслуживался. Поможет в том числе прошлая история кредитов и вкладов в этом банке или участие в зарплатном проекте.

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