В России хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека Госдума направила ЦБ предложение ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество микрозаймов на одного человека хотят ограничить до двух-трех, соответствующее предложение Центробанку направили депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщают «Известия». Инициативу поддерживают в «Единой России». Эксперты ожидают, что такая мера поможет обезопасить людей от чрезмерного финансового бремени.

Кроме того, регулятору предложили проводить проверку платежеспособности заемщиков, а также долговой нагрузки. В ЦБ сообщили, что инициативы будут рассмотрены в установленном порядке.

В письме депутатов сказано, что действующие меры недостаточны. Речь идет об обязательном получении лицензии Центробанка, а также установление ставки 1% в день (не более 365% в год) и лимите максимальной суммы переплаты по займу не выше 150% от изначальной суммы. Кроме того, в Госдуме призвали дополнительно сконцентрироваться и на повышении финансовой грамотности россиян.

Вместе с тем гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев заявил, что чрезмерные ограничения приведут к серьезным последствиям. По его словам, за бортом останутся миллионы потенциальных заемщиков, что вынудит их обращаться к черным кредиторам. Пономарев отметил, что в этом случае рынок МВО станет серым.

В марте Центробанк сообщил, что менее чем у четверти россиян есть долги. По оценкам регулятора, у 23,1% домохозяйств имеются кредиты.