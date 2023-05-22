Центробанк ужесточил для банков выдачу потребительских кредитов ЦБ ужесточил требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой

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Банк России с III квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении на сайте регулятора. Отмечается, что это сделано для того, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан.

Макропруденциальные лимиты для III квартала 2023 года сокращаются на пять процентных пунктов (п. п.) по сравнению со значениями <...> для второго квартала, — говорится в сообщении.

Макропруденциальные лимиты ЦБ ввел с 1 января. В первом и втором кварталах года лимит при ПДН выше 80% составлял 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. ЦБ объяснял, что макропруденциальные лимиты нужны, чтобы купировать риск потребительского кредитования в финансовой системе и сдержать рост закредитованности граждан.

Ранее Центробанк сообщил, что у 23,1% домохозяйств имеются кредиты. Согласно исследованию регулятора, 10,5% жителей РФ имеют задолженности по потребительским займам, еще 6,4% -— по кредитным картам. Финансовые обязательства, взятые на покупку жилья, имеют 5,3% респондентов. 4% опрошенных выплачивают кредиты за автомобили.