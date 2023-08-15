Рубль упал — ставка ЦБ выросла: что теперь делать с деньгами Как повышение ключевой ставки и девальвация могут изменить потребительские настроения россиян

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Электронное табло у пункта обмена валют

Во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Эксперты уже в ближайшее время ожидают роста стоимости кредитов и повышения ставок по вкладам. Одновременно они прогнозируют заметное подорожание импортных товаров до конца года. О том, что делать с деньгами сейчас и чего делать не стоит, — в материале NEWS.ru.

Почему ЦБ повысил ставку

ЦБ повысил ставку в ответ на ослабление рубля и для предотвращения нового всплеска инфляции. С точки зрения регулятора, в течение 2023 года происходил перегрев потребительского рынка: спрос на рост денежной массы в России был выше объема товаров, что толкало цены вверх, объяснил NEWS.ru экономист Денис Ракша.

Данный дисбаланс компенсировался за счет роста импорта, который спровоцировал увеличение спроса на валюту при одновременном падении экспортной выручки. Результатом чего и стало снижение курса рубля. Повышая стоимость денег в экономике (то есть повышая ставку), ЦБ может напрямую влиять на инфляцию и опосредованно — на курс рубля. Те, кто до сих пор спекулировал на курсах валют, фиксируют прибыль и уходят с рынка.

Можно ли теперь брать кредиты и ипотеку

Те, кто собирался брать кредит в ближайшее время, скорее всего, уже опоздали. Пока банки не подняли ставки по займам, но сделают это очень и очень скоро, предупреждает Денис Ракша. Даже если заполнить заявку на кредит сегодня, скорее всего, его выдадут по новой, более высокой ставке.

По словам финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, чаще всего банки реагируют на повышение ставки в течение одной-двух недель. «Этого времени, к сожалению, недостаточно для оформления кредита, и рассчитывать можно разве что на удачу. Если вы подавали заявку на кредит до повышения ставки Банка России, то вам повезло», — говорит он.

Тем более это касается ипотеки (рыночных программ), ведь процесс рассмотрения заявки на жилищный кредит занимает как минимум несколько дней. Условия по рыночным ипотечным программам и в части ставки, и в части требований к заемщикам в любом случае будут ужесточаться, предупреждает Ракша. Но Артем Звездин допускает дальнейшее повышение ставки ЦБ до конца года. «Если в ваши планы входит оформление потребительского кредита или ипотеки, то лучше с этим, конечно, не тянуть», — замечает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда можно открывать вклады

С учетом резкого повышения ключевой ставки до 12% рынок отреагирует быстро, и уже в ближайшую неделю мы можем увидеть более выгодные условия по вкладам, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По мнению эксперта, торопиться в банк, чтобы открыть вклад, не стоит. 28 февраля 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, а люди понесли деньги в банки только в начале апреля, хотя финансовые организации подняли ставки раньше, напоминает Ракша. Прежде нужно дождаться повышения ставок, сравнить условия в разных банках, понять, что выгоднее, и тогда уже открывать вклад, говорит собеседник NEWS.ru.

Что будет с ценами на недвижимость

Некоторые эксперты полагают, что после повышения ключевой ставки цены на недвижимость будут расти, так как люди постараются все же побыстрее взять ипотеку и вложить слабеющий рубль в недвижимость. А значит, завтра покупать жилье будет менее выгодно, чем сегодня.

Более сдержан в свои прогнозах Артем Звездин. «Повышение ставки снижает спрос на жилье, но одновременно из-за падения рубля спрос на консервативные активы (в том числе недвижимость. — NEWS.ru) у населения увеличивается. Таким образом, на рынке недвижимости может наблюдаться стагнация и замедление роста цен», — говорит он.

По мнению Деева, на стоимость квадратного метра в большей степени будет влиять традиционная сезонность, а дефицита на рынке — нет. «Жилые площади в стране и так находятся в профиците, плюс постоянно вводятся новые дома и целые ЖК. Девелоперы уже оправились от шока, связанного с уходом иностранных поставщиков, наладили цепочки поставок и продолжают плановую работу», — аргументирует он.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Покупать доллары и евро сейчас не очень разумно, уверен Денис Ракша. Тем более что скоро курсы скорректируются вниз, считает он. Падение рубля остановлено, и, скорее всего, курс вернется в диапазон 85–95 руб. за доллар, но не сразу, а в течение нескольких недель, прогнозирует экономист.

Нет смысла и лихорадочно совершать какие-либо действия с валютой — продавать, покупать, соглашается c предыдущим спикером финансовый аналитик Марк Гойхман. Как правило, именно спонтанные операции приводят к денежным потерям. Вполне вероятно и некоторое укрепление рубля, и его ослабление с течением времени, отмечает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно о том же говорит и Артем Деев: совершать какие-либо операции с валютой в надежде заработать на разнице курсов сейчас не имеет смысла. «Предпринятые ЦБ меры работают на сдерживание инфляции и стабилизацию курса рубля, но никак не на разворотный тренд. Эффект от действий ЦБ (по повышению курса рубля. — NEWS.ru) мы увидим хорошо если к ноябрю», — поясняет он. А возврата хотя бы к докризисному курсу порядка 65 рублей вообще пока не предвидится, добавляет Деев.

Покупать ли товары впрок

Уже случившееся падение рубля приведет к росту цен на импортные товары. Но по факту цены к Новому году вырастут практически на все, в том числе и на товары, произведенные внутри страны (из-за высокой доли импорта при производстве готовой продукции — импортных кормов, оборудования, комплектующих и т. п. — NEWS.ru), хотя и в разной степени, рассуждает Ракша.

Эксперт напоминает, что движущие силы инфляции делятся на монетарные (это количество и стоимость денег в экономике, на которые ЦБ может влиять с помощью ключевой ставки) и немонетарные (повышение цен производителями в ответ на рост себестоимости производства). Эти факторы действуют одновременно и разнонаправленно, поэтому точно спрогнозировать динамику цен довольно сложно, говорит Ракша.

По словам Артема Звездина уже в ближайшее время на 10–15% вырастут цены на импортную бытовую технику, компьютеры, электронику и комплектующие. «Цены на этом не остановятся и к концу года поднимутся еще на 15%. Пик повышения придется на декабрь, в дальнейшем можно ожидать незначительной коррекции вниз», — говорит аналитик.

Если вы хотели купить бытовую или цифровую технику в кредит, лучше сделать это сейчас, пока стоимость кредитов не выросла, а ценники на товары не переписывались, советует Звездин.

Станут ли власти резко стабилизировать курс

Экономисты говорят: при ослаблении курса на 10% годовая инфляция увеличивается на 0,7–1 процентный пункт, но это происходит не сразу, а с временным лагом в 3–6 месяцев. «В данный момент мы являемся свидетелями роста цен, вызванного падением курса рубля в марте 2023 года. И Центробанк борется как раз именно с этой инфляцией», — объясняет Ракша. Инфляцию, которую спровоцирует летняя девальвация, можно будет наблюдать непосредственно перед Новым годом. И с 2024 года ЦБ будет вынужден проводить еще более жесткую монетарную политику (то есть и дальше сильно повышать ключевую ставку), считает Денис Ракша.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Центральный банк Российской Федерации

По словам эксперта, технически у Банка России есть все инструменты для коррекции курса рубля, но вероятность их применения сегодня не очень высока. «Весной 2022 года ЦБ нажал на все педали разом и всего за два месяца рубль укрепился со 120 до 50 рублей за доллар. Но та ситуация была вызвана высокой степенью неопределенности», — поясняет экономист.

Сейчас в таких экстренных мерах необходимости нет. По мнению эксперта, если власти захотят укрепить рубль к выборам, «нажимать на кнопки» нужно будет сильно заранее — уже этой осенью. Но к этому времени ситуация с рублем нормализуется и поводов для применения этих мер просто не будет, резюмирует Ракша. К тому же ЦБ пойдет на такой шаг только в случае, если ситуация будет угрожать финансовой стабильности. Звездин соглашается, что регулятор может остановить падение рубля за счет введения ограничений на вывод капитала за рубеж, но это уже «вопрос политический». А сейчас правительство не видит больших рисков вывоза капитала, заключает Звездин.

Читайте также:

ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с рублем и вкладами

Финансист рассказал о последствиях повышения ставки ЦБ до 8,5%

Доллар будет по 80 или по 100? Прогноз курса валют до конца 2023 года

Банки подняли ставки по ипотеке: ждать ли снижения цен на жилье