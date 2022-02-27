Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Центробанк России решил c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20%. Как сообщается на сайте регулятора, повышение ставки поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения.

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценени, — говорится в сообщении ЦБ.

Как пояснили в ЦБ, дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Представители банков и экспертов ранее предположили, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 15–17%, как это произошло в декабре 2014 года. Специалисты также считают, что на фоне повышения курсов валют, волатильности фондового рынка и ожидаемых санкций со стороны Запада темпы роста инфляции в России способны ускориться до 20%.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию. Она также добавила, вклады — это один из ключевых каналов, по которым денежно-кредитная политика воздействует на экономику. Их привлекательность позволяет снизить инфляционное давление.