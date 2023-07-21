Финансист рассказал о последствиях повышения ставки ЦБ сразу на 1% Финансовый аналитик Разуваев: из-за повышения ставки ЦБ рубль укрепится, подорожают все кредиты, кроме ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки сразу на 1% — до 8,5%, вызовет подорожание всех видов кредитов, кроме ипотеки, а также укрепление рубля по отношению к доллару США, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он не исключил, что регулятор продолжит поднимать ключевую ставку.

Рубль должен укрепиться. Значит ЦБ РФ серьезно относится к инфляционным рискам. Раньше считалось, что ослабление рубля к доллару на один процент приводит к росту годовой инфляции на 0,1%. Жить в кредит в России станет намного менее комфортнее. Это касается всего, кроме ипотеки. Рубль должен дернутся вверх. Думаю, цикл повышения ставки продолжится. Набиуллина должна об этом сказать, — добавил Разуваев.

Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,5% годовых, указано на сайте финансового регулятора. В прошлый ЦБ РФ изменял ставку в сентябре 2022 года. В Банке России отметили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также увеличились инфляционные ожидания.

Центральный банк России до этого опубликовал отчет, согласно которому внешний долг страны находится на рекордно низком уровне по отношению к ВВП. Он составляет примерно 15%. В мае данный показатель составлял 16,6%.

Согласно данным на конец марта 2023 года, внешний долг России составлял 27,35 триллиона рублей. В этот показатель входит как государственный, так и корпоративный долг. Максимальный уровень государственной задолженности по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда он достиг отметки 91%.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова ранее заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.