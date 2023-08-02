Дефолт не повторится? Что будет с долларом и евро в России в августе

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Курс евро во время валютных торгов на МосБирже 2 августа превысил 102 рубля. Такой показатель в последний раз фиксировали 20 июля 2023 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 93,36 рубля, что произошло впервые с 6 июля 2023 года. Что будет с долларом и евро в России в ближайшее время?

Стоит ли беспокоиться россиянам из-за курса рубля

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, отечественная валюта восстановит свои позиции в августе.

«Ожидания на август по-прежнему сводятся к восстановлению рубля и падению доллара ниже 90, а евро — под 100», — заявил Зельцер в беседе с РИАМО.

Эксперт пояснил, что подобная волатильность курса и падение рубля будут скоротечными. На стороне российской валюты играют сразу же несколько факторов: замедление импорта и сокращение расходов бюджета, рост сырьевых цен, монетарный разворот ЦБ и рост ставок.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с Lenta.ru объяснил, что серьезных причин для укрепления или ослабления рубля на данный момент нет. При этом аналитик отметил, что курс будет находиться примерно на одном уровне, пока не произойдет никакого события фундаментального характера, связанного и с товарными потоками.

Также он обратил внимание, что геополитическая обстановка вокруг России играет не последнюю роль в этом вопросе.

«Чем увереннее будут наши военные позиции, тем прочнее будет рубль», — резюмировал экономист.

Почему сейчас доллар растет, а рубль падает

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что сейчас состояние рубля поддерживает подорожание нефти на мировых рынках, но этого все равно недостаточно.

«Однако этих факторов не хватает, чтобы удовлетворить повышенный спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных летних отпусков, а также спрос на валюту из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков», — пояснил Васильев в комментарии для «Банки.ру».

Также он спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля до конца этой недели.

«Полагаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 90–95 за доллар, 99–105 за евро, 12,6–13,3 за юань», — отметил эксперт.

Российская валюта может немного отыграть позиции в конце месяца, потому что с 28 августа компании РФ будут обязаны уплатить налоги, и экспортеры начнут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом, подытожил Михаил Васильев.

Как Китай может укрепить российский рубль

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что продажа китайских юаней Центробанком РФ окажет небольшую поддержку курсу рубля.

«Некоторую поддержку рублю могут оказывать начинающиеся с 1 августа продажи юаней, направленные на финансирование инвестиций Фонда национального благосостояния», — пояснил Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

Экономист Константин Ордов в комментарии РИАМО подчеркнул, что в распоряжении Центробанка и Минфина России есть все необходимые инструменты, чтобы регулировать курс рубля и делать его предсказуемым.

Эксперт уверен, что если стремиться предсказать курс рубля, то ситуация с дефолтом 1998 года никогда не повторится.

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