Экономист высказался об отказе ЦБ от торгов в валютах дружественных стран Экономист Беляев назвал правильным отказ ЦБ от торгов в валютах дружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Центробанка (ЦБ) РФ предоставлять банкам дополнительную ликвидность для торгов в валютах дружественных стран в ответ на просьбу ассоциации банков России является правильным решением с узкокорпоративной точки зрения, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. В разговоре с РИАМО он подчеркнул, что в противном случае было бы неясно, что делать с ограниченно конвертируемой валютой.

С узкокорпоративной точки зрения это правильное решение, ведь если ограниченно конвертируемой валюты будет на руках много, то станет не совсем понятно, куда ее девать, — пояснил экономист.

По словам Беляева, этот вопрос решается двумя способами. Во-первых, можно было бы увеличить закупки товаров в этой стране при помощи национальной валюты. Такой вариант проблематичен: у большинства дружественных России государств ограниченные экспортные возможности. Также можно было бы конвертировать полученные средства в более востребованную валюту.

Кроме того, по мнению экономиста, решение ЦБ отказаться от торгов в валютах дружественных стран не соответствует государственным интересам России. Он подчеркнул, что Центробанку необходимо задуматься об этом, чтобы перспективно развивать экономику, а не решать сугубо личные проблемы.

Глава отдела экономической политики Турции Хакан Топкурулу ранее призвал отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов — Россией и Ираном. Политик предложил перейти на схему обмена товарами.