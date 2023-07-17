Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зампред турецкой партии «Родина», глава отдела экономической политики Хакан Топкурулу призвал отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов — Россией и Ираном. Политик предложил перейти на схему обмена товарами. Слова Топкурулу приводит газета Aydınlık.

Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет «производственной революцией» и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы, — сказал политик.

Он рассказал, что решить потребности Турции в иностранной валюте очень просто. По словам Топкурулу, важной статьей, создающей необходимость в ней, является энергия. Как полагает политик, Анкара способна «легко разработать метод обмена товарами» с РФ, Ираком и Ираном, таким образом «отменив доллар». Топкурулу подчеркнул, что потребность Турции в валюте составлял в 2022 году $48 млрд, при этом более $50 млрд было заплачено за энергоносители.

Когда Турция повернется лицом к Евразии, она решит свои экономические проблемы, — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что на фоне проблем с международными резервами Аргентина расплатилась с МВФ по долгу при помощи китайских юаней и специальных прав заимствования. Сумма платежа была эквивалентна $2,7 млрд.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.