Аргентина продемонстрировала МВФ стремление к дедолларизации La Nacion: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На фоне проблем с международными резервами Аргентина расплатилась с МВФ по долгу при помощи китайских юаней и специальных прав заимствования. Об этом сообщает издание La Nacion. Сумма платежа была эквивалентна $2,7 млрд.

Правительство осуществило сегодня платеж в размере $2,7 млрд, использовав юани и специальные права заимствования, — пишет издание.

Предполагается, что на будущей неделе делегация Аргентины отправится в США для продолжения переговоров.

Кредит stand-by был одобрен Аргентине МВФ в июне 2018 года, размер заимствования составил $50 млрд. Деньги предназначались для помощи стране в сокращении дефицита бюджета на фоне растущей инфляции. В октябре 2018 года размер заимствования был увеличен до $56,3 млрд, но в результате страна получила $44 млрд.

В марте 2022 года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ о реструктуризации долга страны почти на $45 млрд.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны.