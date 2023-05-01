В МВФ увидели постепенный отказ стран мира от доллара Глава МВФ Георгиева: в мире постепенно отказываются от доллара, но альтернативы ему нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности. Слова главы МВФ приводит РИА Новости.

Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время, — сказала Георгиева в ходе выступления на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны.

В свою очередь эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства.

Политолог Владимир Соломонов также отметил, что антироссийские санкции стали ошибкой для США и разрушили финансовую американскую систему. Эксперт пояснил, что многие страны не хотят находиться под влиянием Запада и Вашингтона, в связи с чем США теряют своих ключевых партнеров.