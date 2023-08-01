Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля. Рынок акций вырос вслед за повышением спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.

К 14:30 по московскому времени индекс Мосбиржи немного ускорил рост и находится на уровне 3104,33 пункта (+1%). В то же время индекс РТС прибавлял 0,64%, поднимаясь до 1064,2 пункта.

31 июля курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. Европейская валюта поднималась на 0,62%, до 101,55 рубля. Рост юаня составлял 0,66%, он торговался по 12,89 рубля.

Ранее сообщалось, что эксперты видят несколько сигналов для укрепления рубля в августе. Среди них они называют рост мировых цен на нефть, повышение ключевой ставки Центробанка и возможное ограничение импорта в Россию. С другой стороны, нашу страну по итогам года по-прежнему ждет дефицит бюджета, а западные инвесторы уже не создают спрос на рубль, как раньше, и это вредит курсу национальной валюты.

21 июля Центробанк России поднял ключевую ставку сразу с 7,5% до 8,5%. Она не менялась с 19 сентября. Как пояснили в пресс-службе Банка России, текущие темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4% в пересчете на год и продолжают расти. Внутренний спрос на товары и услуги тоже растет гораздо быстрее, чем расширяется производство в России, что также является проинфляционным фактором.