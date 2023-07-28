Доллар — 87 или 96: какой курс валют ждут эксперты в августе Сможет ли рубль укрепиться в ближайший месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты видят несколько сигналов для укрепления рубля: рост мировых цен на нефть, повышение ключевой ставки Центробанка и возможное ограничение импорта в Россию. С другой стороны, нашу страну по итогам года по-прежнему ждет дефицит бюджета, а западные инвесторы уже не создают спрос на рубль, как раньше, и это вредит курсу национальной валюты. Какие курсы доллара, евро и юаня прогнозируют эксперты на ближайший месяц, расскажет NEWS.ru.

Что может укрепить рубль

Продажа Центробанком иностранной валюты. Чем больше он купит на нее рублей, тем сильнее повысит на них спрос на рынке и, следовательно, курс нацвалюты.

Чем больше он купит на нее рублей, тем сильнее повысит на них спрос на рынке и, следовательно, курс нацвалюты. Повышение ключевой ставки. Банк России 21 июля впервые с сентября 2022-го повысил ключевую ставку сразу до 8,5%, что было выше ожиданий аналитиков. По замыслу ЦБ это сделает рубль более дорогим (как минимум подорожают кредиты в рублях). Глава Банка России Эльвира Набиуллина, как и другие экономисты, также не исключила нового роста ключевой ставки до конца года при нарастании инфляционных рисков. Правда, многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки, как раньше. Косвенным доказательством этого служит то, что национальная валюта почти никак не отреагировала на решение регулятора.

Банк России 21 июля впервые с сентября 2022-го повысил ключевую ставку сразу до 8,5%, что было выше ожиданий аналитиков. По замыслу ЦБ это сделает рубль более дорогим (как минимум подорожают кредиты в рублях). Глава Банка России Эльвира Набиуллина, как и другие экономисты, также не исключила нового роста ключевой ставки до конца года при нарастании инфляционных рисков. Правда, многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки, как раньше. Косвенным доказательством этого служит то, что национальная валюта почти никак не отреагировала на решение регулятора. Увеличение стоимости нефти. Вчера нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE резко выросла в цене — до $84,1. Это произошло впервые с 19 апреля 2023 года, говорят данные торгов. Выросла и стоимость фьючерсов на нефть марки WTI — показатель превысил $80 за баррель. В определенный момент торгов он даже дошел до $80,15 — это также максимальный уровень цен с 19 апреля. Рост цен на нефть связан с сокращением добычи стран ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая (мир давно ждет, что после пандемии эта страна станет заказывать резко больше топлива, чем раньше). Также рост может быть связан с ожиданием добычи в США и дефицита нефти на рынке страны. По мнению аналитиков UBS, в ближайшие месяцы нефть может подорожать до $85–90. А чем дороже нефть, тем перспективнее выглядят российская экономика и рубль.

Вчера нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE резко выросла в цене — до $84,1. Это произошло впервые с 19 апреля 2023 года, говорят данные торгов. Выросла и стоимость фьючерсов на нефть марки WTI — показатель превысил $80 за баррель. В определенный момент торгов он даже дошел до $80,15 — это также максимальный уровень цен с 19 апреля. Рост цен на нефть связан с сокращением добычи стран ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая (мир давно ждет, что после пандемии эта страна станет заказывать резко больше топлива, чем раньше). Также рост может быть связан с ожиданием добычи в США и дефицита нефти на рынке страны. По мнению аналитиков UBS, в ближайшие месяцы нефть может подорожать до $85–90. А чем дороже нефть, тем перспективнее выглядят российская экономика и рубль. Рост цен на газ на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону.

на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону. Уже достигнутые высокие курсы иностранных валют к рублю. Это может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать их коррекцию к рублю.

Это может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать их коррекцию к рублю. Продажа компаниями-экспортерами вырученных долларов и евро на финансовом рынке и последующая покупка на эти деньги рублей . Компаниям нужно это делать, чтобы платить налоги (как правило, в последней декаде месяца) и зарплаты.

. Компаниям нужно это делать, чтобы платить налоги (как правило, в последней декаде месяца) и зарплаты. Продажа населением долларов и евро из-за их высокого курса. По данным банкиров, такие продажи за первое полугодие 2023-го выросли на 20%. А это, в свою очередь, поднимает спрос на рубль и, следовательно, его курс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что может ослабить рубль

Дефицит иностранной валюты в России. Чем меньше долларов и евро будет становиться на рынке, тем дороже они будут. Как и любой дефицитный товар.

Чем меньше долларов и евро будет становиться на рынке, тем дороже они будут. Как и любой дефицитный товар. Увеличение сделок по параллельному импорту — чем больше российские компании будут покупать доллары и евро для закупок за рубежом, тем выше эти валюты будут цениться на бирже.

— чем больше российские компании будут покупать доллары и евро для закупок за рубежом, тем выше эти валюты будут цениться на бирже. Повышение ставок европейским (ЕЦБ) и американским (ФРС) центробанками. Чем они выше, тем дороже их валюты. Позавчера ФРС подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%. Это максимальная ставка с 2001 года. А вчера на такую же величину повысил ставку ЕЦБ — с 4% до 4,25%, что стало девятым повышением подряд.

Чем они выше, тем дороже их валюты. Позавчера ФРС подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%. Это максимальная ставка с 2001 года. А вчера на такую же величину повысил ставку ЕЦБ — с 4% до 4,25%, что стало девятым повышением подряд. Рост дефицита бюджета РФ (превышения его расходов над доходами). Чем больше «дыра» в кошельке России, тем меньше веры инвесторов в ее экономику и тем меньше они покупают рубли для инвестиций. Кроме того, власти могут опускать курс рубля путем больших закупок на финансовом рынке иностранной валюты. Ведь бюджету может быть выгоден слабый рубль, чтобы получить больше рублей от продажи экспортных товаров за доллары. Все же у государства есть обязательства: пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетникам надо платить в рублях.

(превышения его расходов над доходами). Чем больше «дыра» в кошельке России, тем меньше веры инвесторов в ее экономику и тем меньше они покупают рубли для инвестиций. Кроме того, власти могут опускать курс рубля путем больших закупок на финансовом рынке иностранной валюты. Ведь бюджету может быть выгоден слабый рубль, чтобы получить больше рублей от продажи экспортных товаров за доллары. Все же у государства есть обязательства: пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетникам надо платить в рублях. Геополитические и внутриполитические риски , стимулирующие повышенный спрос на иностранную валюту как на защитный актив. К примеру, недавняя попытка мятежа ЧВК «Вагнер» или потенциальные проблемы на фронте.

, стимулирующие повышенный спрос на иностранную валюту как на защитный актив. К примеру, недавняя попытка мятежа ЧВК «Вагнер» или потенциальные проблемы на фронте. Выход иностранных компаний из российских активов. Когда та или иная компания уходит из России, она пытается продать кому-то свои активы и затем на вырученные рубли купить доллары и евро (или сразу продать бизнес за доллары и евро). Соответственно, при таких достаточно крупных операциях на финансовом рынке закупается большой объем иностранной валюты. А раз на нее создается высокий спрос, то и ее курс растет.

Какие курсы ждут аналитики, опрошенные ЦБ, до конца года

Участники опроса Банка России недавно дали усредненные прогнозы курса рубля на весь этот год. То есть с учетом его крепких позиций в начале года, падения в середине и всех будущих изменений. И если до этого, в июньском опросе, они говорили о 76,9 руб. за доллар, то теперь резко ухудшили прогноз до 81,8 руб.

Экономисты также снизили ожидания на 2024–2025 годы. В этот период времени они ждут среднегодовой курс в районе 85 руб. Это выглядит даже весьма оптимистично с учетом текущих показателей. Впрочем, в июне эксперты и вовсе ставили на 77,9 руб. в 2024 году и на 79,5 руб. в 2025 году.

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Что сказали о курсе доллара эксперты «Ведомостей»

В свою очередь аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что властям нужен курс минимум в 90 руб. за доллар для пополнения бюджета. Аналитик «Финама» Андрей Маслов отметил, что даже сегодня, при долларе за 90 руб., власти сталкиваются с нехваткой доходов от экспорта. И если ситуацию не исправить, то и такой рубль будет недостаточно слабым.

Глава направления аналитики корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Виктор Тунев добавлял, что для исполнения прогноза по нефтегазовым доходам нужен не только доллар по 90 руб., но и средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals по $60 за баррель.

Какими курсы валют могут быть в августе

Наиболее оптимистичным прогнозом с NEWS.ru поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он считает, что в августе есть предпосылки к укреплению рубля: цены на нефть растут, разница в цене между западными и российскими сортами сужается, а импорт в Россию может замедлиться (а это сократит спрос на иностранную валюту в стране). Кроме того, эксперт отмечает жесткую линию по повышению ключевой ставки Центробанком: «Планкой, после которой ожидаем оперативное восстановление рубля, значится 90 руб. за доллар. И другие валюты пойдут вслед за „американцем“. На ближайший месяц видятся следующие курсы: 87–88 руб. за доллар, 96–97 руб. за евро и 12,1–12,2 руб. за юань».

Менее оптимистичен финансовый аналитик криптовалютной компании BitRiver Владислав Антонов. Он ждет, что в августе доллар будет находиться в диапазоне 90–93 руб., евро — 89–104 руб., а юань — 12–13 руб. Эксперт не видит фундаментальных факторов для роста рубля. А вот спрос на иностранную валюту в России пока превышает предложение, говорит он. «С другой стороны, высокие цены на нефть и нейтральный новостной поток выступают механизмом стабилизации курса рубля. Хорошую поддержку смогут оказать данные по оживлению сырьевого экспорта. Стоит внимательно наблюдать за инфляционными сигналами», — сказал Антонов.

Фото: NEWS.ru

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что валютный рынок уже отреагировал на недавнее повышение ставок ЕЦБ и ФРС. Доллар за два дня прибавил около рубля, евро остановило нисходящий тренд и стабилизировалось на отметке около 100 руб. Юань также перешел к росту. «Таким образом, полагаю, в августе нас ждет небольшой, но уверенный рост валют. Позитивный прогноз: 92,2 руб. за доллар, 100 руб. за евро и 12,65 руб. за юань. Негативный прогноз: 95–96 руб. за доллар, 102–103 руб. за евро и 12,7 руб. за юань», — резюмировал эксперт.

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