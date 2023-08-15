ЦБ поднял ключевую ставку: что будет с курсом доллара, кредитами и ипотекой И когда россиянам ждать изменения курсов и банковских ставок

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После того, как доллар вчера достиг 101,5 руб. на бирже Центробанк объявил о сегодняшнем внеплановом заседании по ключевой ставке. Ни у кого не было сомнений, что ее поднимут из-за ослабления рубля. И сегодня ЦБ действительно поднял ее с 8,5% сразу до 12%. Как и когда из-за этого изменятся курсы валют, ставки по вкладам, кредитам и ипотеке, расскажет NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает банкам кредиты и открывает депозиты. Коммерческие банки используют Центробанк так же, как физические и юридические лица используют коммерческие банки. Затем банки дают деньги в долг людям и компаниям под более высокий процент и зарабатывают на разнице.

ЦБ с помощью ставки может влиять на инфляцию. Если Банк России поднимет ставку, кредиты для людей и компаний станут более дорогими. А значит, деньги в целом станут менее доступными. У населения их будет меньше, что будет тормозить рост цен — нельзя продать человеку хлеб за 100 руб., если у него есть только 80 руб.

Тем же самым образом Банк России старается повысить и курс рубля. Рубли становятся менее доступными из-за больших ставок по кредитам, и ценить их на валютном рынке начинают больше. Кроме того, даже компаниям, которые зарабатывают на продаже нефти за рубеж за доллары и евро, нужны рубли, чтобы платить налоги и зарплаты. Поэтому, когда рублей становится меньше, большие корпорации готовы купить их за доллары и евро. В итоге доллар и евро на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти. Правда, эксперты в последний год все более скептически оценивают возможности ключевой ставки влиять на курс рубля на фоне дефицита иностранной валюты в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предшествовало поднятию ставки

Курс доллара на бирже вчера достиг 101,75 руб., а евро — 111,23 руб. В это же время бывший министр экономики РФ, помощник президента Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля будет стабилизирован и что причина его ослабления — в мягкой денежно-кредитной политике ЦБ. То есть в очень плавном повышении ключевой ставки. Напомним, меньше месяца назад Центробанк впервые с 19 сентября 2022 года изменил ключевую ставку, подняв ее с 7,5% до 8,5% годовых.

После заявления Орешкина Центробанк анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке на сегодня. До этого его намеревались провести только 15 сентября. Уже на этой новости, а также, не исключено, что и благодаря продажам иностранной валюты, курс доллара на бирже чуть ослаб — до 95,93 руб. Но затем, после новости о повышении ключевой ставки сегодня доллар вновь начал расти — до 97,87 руб. на момент написания материала. Видимо, рынок посчитал, что власти пока приняли недостаточно мер для укрепления рубля.

Как ЦБ поднял ставку теперь

Центробанк сегодня резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Такой шаг в Банке России объяснили продолжением усиления инфляционного давления. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться.

Среди факторов — рост спроса россиян на товары сейчас выше объемов производства. В том числе речь идет о повышенном спросе на импортные товары, и это переносит ослабление курса нацвалюты на цены в магазинах.

Если цены продолжат расти так же сильно, то инфляцию не удастся удержать в рамках 4% по итогу 2024 года. Чтобы этого избежать, ставку повысили столь радикально, объяснили в ЦБ, отметив, что следующее заседание состоится 15 сентября. Не исключено, что ставку поднимут еще раз и в этот день, но пока говорить об этом сложно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это повлияет на кредиты, ипотеку и вклады

В том, что ставки по кредитам, ипотеке и вкладам в банках вырастут, опрошенные NEWS.ru эксперты не сомневаются. Вопрос в том, каким будет рост. Часть аналитиков обычно говорит, что он будет сопоставим с ключевой ставкой. То есть ставки по всем трем продуктам тоже могут вырасти на 3,5 процентных пункта. То есть, к примеру, с 10% до 13,5%.

По факту же так происходит не всегда. К примеру, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с NEWS.ru отмечает, что ставки по вкладам действительно могут вырасти на 3,5 процентных пункта вслед за ключевой, а вот ставки по различным видам кредитов «подпрыгнут меньше», потому что спрос на дорогие кредиты, как того и добивается ЦБ, будет снижен. О том, как подорожала ипотека после прошлого повышения ключевой ставки, NEWS.ru писал ранее.

Повлияет ли это на курс рубля

В этом вопросе эксперты традиционно расходятся. Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов сказал NEWS.ru, что само решение ЦБ повышать или понижать ставку оказывает слабое влияние на валютный рынок: «Учитывая, что рубль вчера отыграл новости о внеплановом собрании совета директоров Центробанка по ставке, сегодня, после обнародования решения ЦБ, нацвалюта стала ослабляться». Фундаментальные факторы, включая дефицит иностранной валюты на российской бирже и геополитические риски, продолжают давить на курс рубля. Антонов допускает, что курс доллара вернется к концу недели обратно к 100 руб., а евро — к 108 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный инвестор Федор Сидоров в беседе с NEWS.ru отмечает, что, по подсчетам ряда экспертов, бюджету России необходим курс в не менее, чем в 90 руб. за доллар. То есть властям не нужно сейчас радикально что-то менять. Да и в условиях снижения спроса со стороны Китая и снижения цен на газ в ЕС, ожидать быстрого эффекта от действий российских властей не стоит, полагает эксперт. Даже если меры ЦБ и Минфина сработают, стабилизация доллара и евро около 100 руб. (то есть без дальнейшего роста) произойдет к ноябрю-декабрю.

В свою очередь, Зельцер из «БКС Мир инвестиций» добавляет: чтобы ситуация нормализовалась, а рубль не просто откатил от годового дна, а пошел как минимум к курсу 90 за доллар, власти еще могут закрыть лазейки для оттока капитала из России или обязать экспортеров, как это было весной прошлого года, продавать часть валютной выручки на рынке. Тогда валюта перестанет быть такой дефицитной, и рубль укрепится, подытожил Зельцер.

Читайте также:

Доллар пробил 100 рублей. Что дорожает сильнее всего, это «черный август»?

Три сценария будущего России от ЦБ: один нормальный, два негативных

ФРГ грозит дефицит газа: первые итоги экономической войны Запада и России

Ипотека резко подорожала: какие банки подняли ставки, что будет дальше

Банки подняли ставки по ипотеке: ждать ли снижения цен на жилье