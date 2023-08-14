Доллар пробил 100 рублей. Что дорожает сильнее всего, это «черный август»? И может ли доллар откатиться обратно

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Доллар на бирже сегодня достиг 101 рубля, евро —- 111,2 руб. Из-за этого может подорожать множество товаров и услуг самых разных видов — от продуктов в магазинах и меню в заведениях общепита до бытовой техники и сотовой связи. Какого подорожания стоит ждать из-за роста доллара и евро и где, расскажет NEWS.ru.

Как и за какое время выросли курсы доллара и евро

Курс рубля стал заметно падать в преддверии вступления в силу самой главной санкции Запада —- нефтяного эмбарго, которое начало работать 5 декабря 2022 года. Оно означает, что с этого момента все западные страны окончательно перестали закупать у России нефть, которая доставляется по морю. Примерно тогда же заработал западный ценовой потолок в $60 за баррель: если цена поставляемой Россией нефти будет выше, западные компании не имеют права страховать такие поставки и обслуживать суда.

Это ударило по вере инвесторов в экономические перспективы России. И если раньше они покупали больше рублей на бирже, чтобы инвестировать в российские акции, облигации или просто конкретно в чей-то бизнес, то после этого они начали избавляться от российской валюты. В результате биржевой курс доллара с 62,54 руб. 4 декабря дошел до сегодняшних 101,5 руб. (на момент подготовки материала). То есть рубль только за восемь месяцев ослабел из-за этой санкции уже на 62,3%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили, смартфоны и прочая техника

NEWS.ru опросил сразу нескольких аналитиков, как вырастут цены на автомобили, технику и электронику при росте курса доллара до 100 руб. по сравнению с июльскими показателями в 91 руб. Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов считает, что новые автомобили и электроника могут подорожать на 10%. Директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода считает, что такая потеря позиций рубля к доллару может разогнать инфляцию на 10–12%.

Но есть и более жесткие прогнозы. Так, гендиректор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко и вовсе ждет подорожания импортных автомобилей и электроники вплоть до 20%. Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» и вовсе допускает, что авто/мототехника, бытовая техника и электроника подорожают в 1,5–2 раза больше, чем доллар к рублю.

Туристические путевки

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил NEWS.ru, что за год из-за роста курсов доллара и евро турпутевки уже выросли в цене на 30–40%. Это меньше, чем потери рубля к доллару, так как многие страны предлагали акции и скидки, из-за чего средние цены на туры выросли не так сильно, как сами валюты.

Тем не менее во всех привычных россиянам заграничных курортах отели и авиакомпании выставляют российским туроператорам цены в долларах и евро. И сейчас Горин ждет, что путевки будут дорожать в соответствии с ростом курсов. То есть, к примеру, сейчас туры будут дороже на 11%, чем месяц назад, когда доллар стоил 91 руб. Но, опять же, можно поискать акции и спецпредложения, в том числе раннее бронирование поездок.

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Продукты питания

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ранее в беседе с NEWS.ru отмечал, что рубль рухнул и тем же российским производителям лосося продавать рыбу на внутреннем рынке уже не так выгодно, как на внешнем. То есть за дорогие доллары в США, Евросоюз и азиатские страны. В результате на внутреннем рынке может остаться меньше рыбы. Поэтому к концу года цены на рыбу могут вырасти на 10–15%. А на красную икру к Новому году и вовсе можно ждать повышения на 25%, прогнозирует эксперт.



Что касается мяса, то генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru, анализируя факторы ослабления рубля и показатели производства, предполагает, что с уровня начала августа к сентябрю курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2%, потому что цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает. Предпосылок для сильного роста цен на баранину нет, он также может составить 1–2%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуги кафе и ресторанов

Вместе с продуктами дорожает и то, что из них готовят в заведениях общепита. К примеру, неделю назад стало известно, что суши и роллы могут подорожать на 25%. Как пишет «Коммерсант» и ранее уже объяснял NEWS.ru, российские производители рыбы и ее перекупщики вслед за иностранцами решили поднять цены и на свою продукцию. В сочетании с возможным повышением цен на рис из-за нехватки урожая это дает такие неутешительные прогнозы.

Кроме того, в России растет импорт пива. А это значит, что и средние цены на напитки в кафе и барах могут подняться. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз допускает, что цены на импортное пиво вырастут на 5%.

Кредиты и ипотека

Одна из основных мер поддержки курса рубля, которую, скорее всего, Центробанк использует на заседании 15 сентября, это повышение ключевой ставки. По прогнозу опрошенных NEWS.ru аналитиков, в среднем ее поднимут с текущих 8,5% до 9,5%. А это значит, что на один процентный пункт, вероятно, поднимут ставки и по потребительским кредитам, и ипотеке. Таким образом Центробанк и другие банки сделают рубли более дорогими, чем они есть. Но и разные виды кредитов тоже станут более дорогими.

Что может усложнить ситуацию

Чтобы снизить средние цены на товары и услуги в России и поддержать российских производителей, Минпромторг и Минэкономики обсуждают, к примеру, ограничение параллельного импорта техники в РФ. С одной стороны, чем меньше импортеры будут покупать на бирже долларов и евро для иностранных закупок, тем меньше будет на них спрос и их курс. С другой — если импортная компьютерная техника в России станет более дефицитной, цены на нее могут значительно вырасти. А российское «железо» может подорожать на 15% из-за отсутствия зарубежных конкурентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что может облегчить ситуацию

Как заявил сегодня бывший министр экономики, а ныне помощник президента России Максим Орешкин, основной причиной ослабления рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка (то есть недостаточно высокая ключевая ставка). По его словам, ситуация должна нормализоваться в ближайшее время. Орешкин подчеркнул, что в интересах отечественной экономики — сильный рубль, так как слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики, а также негативно отражается на реальных доходах населения. Остается лишь ждать, когда и насколько власти попытаются укрепить рубль.

Возможно, слова Орешкина означают, что «черного августа» (традиционного для России кризисного месяца) удастся избежать. Или по крайней мере смягчить его удар. Еще один фактор, который в ближайшие месяцы может скорректировать курс рубля, это выборы президента в марте 2024-го. Некоторые эксперты указывают, что на этот период времени курс рубля могут стабилизировать, чтобы снизить социальную напряженность. Что же будет с курсами валют после выборов и с учетом того, что продажи нефти за дорогие доллары выгодны России, пока вопрос открытый.

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