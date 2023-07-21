ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с рублем и вкладами Как вырастет российская валюта и упадет доллар из-за изменения ключевой ставки

Фото: NEWS.ru

Ключевая ставка не менялась с 19 сентября. Сегодня Центробанк России сразу поднял ее с 7,5% до 8,5%. Что подтолкнуло к такому решению и как оно отразится на вкладах, кредитах, но главное — на курсе рубля, расскажет NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить в него свои деньги на депозиты. То есть коммерческие банки используют Центробанк примерно так же, как и обычные люди используют коммерческие банки. Соответственно, последние берут у ЦБ кредиты под процент ключевой ставки и далее дают деньги в долг уже россиянам и компаниям под более высокий процент. А на разнице банки зарабатывают.

Также ЦБ с помощью ставки пытается влиять на инфляцию. Если Банк России поднимет ставку, кредиты для людей и компаний тоже станут более дорогими. А значит, и деньги в целом станут более дорогими, менее доступными, их у населения станет меньше — и это будет тормозить рост цен (ведь нельзя продать человеку хлеб за 100 руб., если у него есть только 80 руб.).

Тем же самым образом Банк России старается и укрепить рубль. Рублей на валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, становится меньше, и ценить их начинают больше. Ведь даже компаниям, которые зарабатывают на продаже нефти за рубеж за доллары и евро, нужны рубли, чтобы платить налоги и зарплаты. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованы, большие корпорации готовы купить их за доллары и евро по более вменяемому курсу. В итоге доллар и евро на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ЦБ принял такое решение

Как уже пояснили в пресс-службе Банка России, текущие темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4% в пересчете на год и продолжают расти. Внутренний спрос на товары и услуги тоже растет, и гораздо быстрее, чем расширяется производство в России. А это тоже проинфляционный фактор.

Также ЦБ проводит опросы об инфляционных ожиданиях в России, и последние тоже выросли. То есть люди и компании допускают рост цен и готовятся к этому. Усиливает инфляцию и падение курса рубля, добавляют в ЦБ. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году», — объяснили в ЦБ. Также Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки — некоторые аналитики уже ждут его на следующем заседании в сентябре.

Будет ли повышение ставки влиять на курс рубля

До введения нескольких пакетов санкций против России в связи с началом СВО изменение ключевой ставки могло сильно влиять на курс рубля. Но после санкций ЦБ ввел жесткие ограничения на вывод с банковских счетов и из России в целом иностранной валюты, и теперь на курс эти меры влияют сильнее, чем ключевая ставка. К примеру, компании-экспортеры долго были обязаны продавать 80% своей инвалютной выручки и покупать рубли, что повышало спрос на последние на бирже и, следовательно, их курс. Кроме того, западные страны ограничили импорт в Россию, и у российских поставщиков временно стало меньше потребности в долларах и евро, то есть спрос на них в России упал. Эти и другие меры привели к тому, что в прошлом году курс доллара быстро опустился до 50 с небольшим рублей.

Но со временем ограничения на хождение иностранной валюты в России смягчались, налаживался параллельный импорт, а власти хотели более высоких курсов доллара и евро, чтобы, продавая за них товары за границу, получить в итоге больше рублей в бюджет и выполнить свои обязательства по пенсиям, соцвыплатам и зарплатам. Кроме того, западные компании, уходя из России, продавали свои активы за доллары и евро, повышая спрос на последние и их курс. В результате рубль сильно ослаб. И если часть экспертов считают, что повышение ключевой ставки может его немного спасти, то другие уверены, что ничего не изменится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как и когда курсы валют могут измениться из-за ключевой ставки

Рубль на фоне санкций уже не так чувствителен к ключевой ставке, как раньше, сказал NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Тем не менее сейчас этот фактор «должен перебить негативный сентимент в нацвалюте». «В перспективе ближайших месяцев ожидаем коррекцию доллара в области 85–83,5, а иные инвалюты пойдут за „американцем“ следом вниз», — говорит аналитик.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru отмечает, что иностранные валюты отреагировали на новость о повышении ключевой ставки небольшим снижением к рублю. «Пара „доллар — рубль“ в настоящее время торгуется в диапазоне от 89,7 до 91,4 руб. Выход из этого коридора будет определять направление движения. При прорыве вверх цена может достичь уровня 92,85 руб., а при прорыве вниз — уровня 89,20 руб.», — сказал Антонов. Он также отмечает, что для евро торговый диапазон составляет от 98,95 до 104,00 руб., а для юаня — от 12,45 до 12,75 руб. Если границы этих пар будут нарушены, то стоит ожидать, что курсы иностранных валют вырастут или упадут на 2–3% от верхней или нижней границы соответственно.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров полагает, что в ближайшей перспективе резкого роста курса рубля не будет, но темпы удорожания доллара и евро замедлятся. «Позитивный прогноз: до 90 рублей за доллар, порядка 96–97 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань», — говорит аналитик.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Изменятся ли ставки по вкладам

Ранее в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша отмечал, что сейчас банкам не очень нужны деньги на депозитах. Поэтому и ставки по ним могут поднять не все банки. Но резкое повышение ставки сразу до 8,5% уже предполагает серьезные изменения.

Даже Сбербанк с понедельника, 24 июля, повысит ставки по вкладам, и максимальная ставка составит 10% против сегодняшних 9,5% (по вкладу «Лучший %»). ВТБ тоже повысит максимальную ставку для всех категорий клиентов до 10%, отметили там. В целом ВТБ прогнозирует, что в ближайший месяц средняя ставка в десяти крупнейших банках, скорее всего, увеличится на 0,6–0,7 процентного пункта. То есть до 8,5% с нынешних 7,67%.

NEWS.ru советует также присмотреться к ставкам негосударственных банков, которые могут вырасти еще сильнее в ближайшие недели.

Изменятся ли ставки по кредитам и ипотеке

Как уже объяснял NEWS.ru Владислав Антонов, сегодня кредитование населения и бизнеса в среднем на 2–2,5% выше ключевой ставки. И это касается всех видов кредитов: потребительских, ипотечных, ссуд на новое дело и т. д. Поэтому при ключевой ставке 8,5% стоит ждать повышения указанных кредитных ставок до 10,5–11%.

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