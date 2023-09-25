Брать ли кредит в 2023 году или подождать? Что будет со ставками в банках Эксперты предсказали дальнейшее повышение ставок по автокредитам и ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки по потребительским кредитам ощутимо выросли за последние два месяца. Это произошло из-за трехкратного повышения ключевой ставки Центробанка (в июле, августе и сентябре). Как в последнее время подорожали предложения банков, могут ли их ставки вырасти еще сильнее и когда наступит удачный момент для оформления займа, расскажет NEWS.ru.

Как ЦБ повышал ключевую ставку

Российские банки все последние месяцы поднимают ставки по кредитам, ипотеке и вкладам из-за роста ставки Центробанка. В этом году регулятор долго не предпринимал никаких действий, однако из-за начавшегося этим летом сильного ослабления рубля 21 июля он сначала поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, а затем, когда это не особо помогло рублю, совет директоров ЦБ внепланово собрался 15 августа и повысил ставку сразу с 8,5% до 12%.

Третье повышение произошло совсем недавно — 15 сентября регулятор увеличил ставку еще на один процентный пункт — до 13%.

Как уже поменялись ставки

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» отметили, что за последний месяц кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 процентных пункта. Эти изменения являются реакцией банков на предыдущее заседание ЦБ, подтвердили NEWS.ru авторы исследования. Они также считают, что в ближайшие три-четыре недели банки могут поднять ставки на величину еще до двух процентных пунктов.

Впрочем, пока какие-либо сообщения о том, что банки после заседания ЦБ 15 сентября подняли ставки по потребкредитам, найти тяжело. Да, известно, что они поднимают ставки по ипотеке — но и то делают это очень неохотно и куда более низкими темпами, чем растет ключевая ставка. Причина понятна — проценты по займам и так выросли достаточно сильно, а чем дороже потребкредит, автокредит или ипотека, тем меньше людей придут за ними в банк. Кроме того, многие надеются, что ключевая ставка будет такой высокой не всегда, а когда она пойдет вниз, опустятся и ставки по разным видам займов.

Сейчас же, если обратиться к сервису «Банки.ру», ставки по потребкредиту даже в одном среднем банке могут варьироваться от 4% до 35% годовых. Минимальная ставка, которую нашел NEWS.ru, — 0%, а максимальная — 46%. Понятно, что условия будут зависеть от цели кредита, надежности и платежеспособности заемщика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как еще будут расти ставки

По прогнозам маркетплейса «Сравни», эти цифры могут вырасти в среднем еще на два процентных пункта в ближайшие три-четыре недели. То есть там, где банки предлагали 0%, будет 2%, а 46% превратятся в 48%.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в беседе с NEWS.ru отмечает, что все ставки уже должны были вырасти, так как с последнего повышения ключевой ставки 15 сентября прошла уже неделя. При этом он отмечает, что если крупные банки часто увеличивают ставки пропорционально повышению ключевой, то другие либо не поднимают ставки, либо делают это не так сильно, как ЦБ.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров тоже в ближайшее время не ждет роста ставок. Если ЦБ не решит снова поднять ключевую на очередном заседании 27 октября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда могут снова опустить ключевую ставку

Сироткин считает, что сейчас кредит оформлять невыгодно, и советует, если это возможно, дождаться снижения ключевой ставки. Впрочем, до конца года это маловероятно, отмечает эксперт. Ведь Центробанку нужно укреплять курс рубля и бороться с инфляцией, а для этого часто используется именно повышение ключевой ставки. И если никаких серьезных событий на геополитическом поле до начала 2024-го не произойдет, ключевую ставку могут опустить разве что в феврале-марте следующего года, говорит он. Да и это из-за постоянно меняющейся ситуации в мире прогнозировать пока сложно, отмечает эксперт.

С коллегой соглашается и аналитик Сидоров: «Все силы Центробанка сейчас направлены на то, чтобы вывести инфляцию на целевые показатели в 4% в 2024 году. А с учетом того, что ЦБ не так давно повысил инфляционный прогноз до 6–7%, едва ли стоит ожидать до конца года снижения ключевой ставки».

Отметим, что другие эксперты, с которыми ранее общался NEWS.ru, тоже не ждут снижения ключевой раньше начала 2024-го, а некоторые допускают, что ставка ЦБ и вовсе не опустится до июля — сентября следующего года. Более позитивным пока выглядит глава Сбербанка Герман Греф, но и он обтекаемо говорит, что ЦБ может опустить ставку «через несколько месяцев».

Когда же наступит удачный момент для оформления кредита

Очевидно, его не будет еще долго. Поэтому Сидоров считает, что нет смысла ждать «удобного» случая: «Решение о кредите имеет смысл принимать исходя из текущей необходимости. Если это нужно — берите, не нужно — не берите».

В свою очередь Сироткин все-таки допускает, что в марте-апреле, после вероятного снижения ключевой ставки, возможность для выгодного оформления все еще может появиться. Кроме того, эксперт напоминает, что банки до сих пор «гоняются» за надежными заемщиками — людьми с хорошей кредитной историей, высокими доходами и зарплатной карточкой банка. Им могут предоставить существенные скидки при оформлении кредита.

Кроме того, напоминает Сироткин, в конце ноября и начале декабря, когда у россиян традиционно растут траты перед Новым годом, банки объявляют различные акции. Правда, повторится ли это сейчас, сказать сложно — санкции давят на курс рубля, и если он опять сильно упадет, ЦБ может вновь поднять ключевую ставку через пару месяцев. И тогда кредиты станут еще дороже, а «подарки» от банков в виде небольших скидок к высоким кредитным ставкам вряд ли сильно обрадуют.

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