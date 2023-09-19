ЦБ пугает инфляцией: к подорожанию каких продуктов готовиться россиянам Эксперты назвали продукты, которые могут ощутимо вырасти в цене к январю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце прошлой недели Банк России в третий раз подряд за два месяца повысил ключевую ставку, объяснив свое решение высокими проинфляционными рисками — ослаблением рубля и ростом спроса на товары, которые не успевают производить. NEWS.ru расскажет, как эти и другие факторы повлияют на цены основных продуктов питания. Что подорожает, а что подешевеет до конца года — читайте в материале.

Крупы

Оптовые цены на большинство видов зерна в 2023 году снижались вплоть до июля, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». В июле 2023 года наблюдался небольшой рост цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и горох. А вот цены на рожь, овес, просо, гречиху продолжили снижаться.

По словам генерального директора «АБ-Центра» Алексея Плугова, роста цен на крупы в России до конца года можно не ждать. «Предпосылок для подорожания гречки и пшена вообще нет. В том числе благодаря высокому урожаю. Розничные цены на гречку сейчас держатся на уровне 2020 года. Перловая и ячневая крупы могут подорожать до конца 2023 года в пределах 1–2%», — говорит он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на рис в целом останутся стабильными, считает Плугов. Российский рис дорожать не будет. Во-первых, действует временный запрет на экспорт риса из РФ. Во-вторых, растут его сборы. «А вот импортный рис на фоне падения курса рубля может несколько увеличиться в цене», — объясняет он.

Хлеб

Несмотря на падение цен на зерно, цены на хлеб не снизились. Впрочем, их рост замедлился. Примерно год назад килограмм белого хлеба стоил 84 руб., а сегодня — 86 руб. То есть за последние 12 месяцев хлеб подорожал всего на 2,4%, тогда как инфляция на конец августа достигла 5,13%, говорит Плугов.

«Цены на хлеб растут всегда, даже тогда, когда сырье дешевеет (основное сырье в себестоимости хлеба занимает примерно 25%. — NEWS.ru). Просто в этом случае подорожание менее заметно», — поясняет эксперт.

Он напоминает, как в первой половине 2022 года на фоне скачка цен на зерно цены на хлеб всего за три месяца выросли на 8–10%. Тогда сработали сразу несколько факторов: санкции, девальвация и рост мировых цен на зерно. В этом году «хлебная» инфляция будет заметно ниже общероссийской, прогнозирует собеседник NEWS.ru. До конца года цены на хлеб вырастут максимум на 1,5%, считает он.

Подсолнечное масло

В июле 2023 года оптовые цены на подсолнечник достигли минимальных значений с мая 2020 года. «В то же время в июле впервые за долгие месяцы наблюдается восстановление мировых цен на растительные масла, что наряду с девальвацией рубля вскоре окажет влияние и на российский рынок», — пишут аналитики.

Еще один негативный фактор — заметное сокращение площадей основных видов масличных культур (подсолнечник, рапс, лен). А значит, высока вероятность того, что сборы будут находиться на более низких отметках по сравнению с прошлым годом. Впрочем, по словам Алексея Плугова, розничные цены на подсолнечное масло до конца года будут стабильны благодаря высоким запасам. А вот в 2024 году стоит готовиться к их росту.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сахар

Оптовые цены на сахар в первом полугодии устойчиво росли. Но этот рост объясняется исключительно сезонным фактором (вплоть до середины августа мы живем на запасах сахара, произведенного в прошлом году). Начиная с сентября при поступлении в переработку сахарной свеклы нового урожая цены на сахар будут снижаться. И уже, судя по данным Росстата, начали это делать. Розничные цены до конца декабря могут снизиться на 18–20%, прогнозирует Плугов.

Напомним, практически весь сахар в стране производится в период со второй половины августа по декабрь. Росту предложения сахара может способствовать увеличение сырьевой базы. В 2023 году площади под сахарной свеклой возросли на 3,6%.

Картофель и овощи

По словам Алексея Плугова, цены на картофель до конца года расти не будут (а после Нового года возможно даже их снижение) благодаря хорошему урожаю. Цены на морковь, свеклу, капусту и лук будут держаться на относительно низких отметках и до конца года также не поднимутся.

А вот огурцы и помидоры ежегодно с сентября по декабрь дорожают в рознице в 2,2 раза, напоминает эксперт. И в этом году из-за слабого рубля этот рост может быть еще выше. Поэтому до конца года огурцы и помидоры способны подорожать в 2,5 раза, допускает Плугов.

«В прошлом году доллар стоил 75 рублей, а в этом — 95 рублей. При этом в Россию завозится много импортной продукции, особенного много импортных помидоров. Все это естественным образом влияет на средние цены», — объясняет он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще больше вырастут цены на перец, кабачки и баклажаны — в 3–5 раз.

«Сезон закончится, и цены начнут расти. Это происходит ежегодно. Но в этом году повлияет еще курс валют. У нас же зимой нет своих кабачков, и перцев тоже нет. А импортная продукция будет стоить дороже. Но даже если бы рубль укрепился, цены все равно выросли бы в три раза», — рассуждает эксперт.

Яблоки и другие фрукты

По данным «АБ-Центра», цены на яблоки в 2023 году начали ослабевать лишь к концу августа. «Импортные поставки сократились, но тем не менее на рынке по-прежнему высока доля импортных яблок, и цены на них рекордно высокие. К концу августа в условиях расширения объема сборов цены на яблоки пошли вниз», — отмечают аналитики.

Алексей Плугов не ожидает роста цен на яблоки до конца года благодаря высокому урожаю. При этом завозные фрукты — бананы, апельсины, киви и др. — подорожают еще примерно на 10%.

Мясо и яйца

Весной и летом 2023 года, несмотря на ослабление цен на корма, отмечался существенный рост цен на мясо птицы и свинину. Эксперты объясняли это удорожанием именно импортных составляющих кормов, витаминов, лекарственных препаратов и прочих добавок. Также к подорожанию приводят рост стоимости импортного оборудования и комплектующих и повышение цен на электроэнергию.

«Цены на мясо растут, но это лишь иллюзия. В долларовом выражении они снижаются. Экспорт российского мяса вырос, потому что на мировых рынках наше мясо дешевеет. Рубль падает. Еще 15 лет назад цены на наше мясо были вдвое выше среднемировых, а сегодня ниже», — говорит Плугов.

Цены на говядину летом 2023 года несколько снизились — скорее всего, за счет сезонного расширения кормовой базы для крупного рогатого скота. Кроме того, оптовые цены на говядину и без того высокие — в апреле они достигли рекордных значений. По прогнозу Плугова, до конца года розничные цены на мясо и мясную продукцию могут вырасти еще на 5%.

Цены на куриное яйцо вырастут на 15%, что объясняется в основном сезонным фактором, но не только. «Продукция птицеводства в целом дорожает. В том числе из-за колебаний курсов валюты, роста цен на кормовые добавки, оборудование, тарифы на электричество», — комментирует Плугов.

Молоко и молочные продукты

Оптовые цены на сырое молоко достигли рекордно высоких значений в феврале, после чего начали снижаться. «Летом цены на молоко были низкими за счет доступа крупного рогатого скота к зеленому корму», — уточняет Плугов. Но в сентябре начнется новый сезонный виток их роста (цены на стерилизованное, пастеризованное молоко в целом повторяют динамику цен на сырое молоко).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу Плугова, до конца декабря молоко в рознице может подорожать на 8–10%, а молочные продукты, в том числе сыр, масло, творог, — на 3–5%.

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