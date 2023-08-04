Доллар взлетел до 95 рублей: что будет с курсами валют дальше И когда покупать доллары, евро и юани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин объявил, что впервые в этом году переходит к покупке иностранной валюты и золота для резервов. И хотя в случае с валютой речь идет только о юанях, рубль на фоне этих новостей падает и к доллару, и к евро за счет перекрестного характера курсов. Какими ждать курсы валют в ближайший месяц и когда лучше покупать доллары и евро, расскажет NEWS.ru.

Что в целом влияет на ослабление рубля

Большие закупки иностранной валюты Центробанком или Минфином. По бюджетному правилу при получении сверхдоходов от экспорта нефти и газа Россия начинает покупать юани и золото для своих резервов. Чем больше страна закупает тех же юаней, тем слабее по отношению к ним и к другим валютам может становиться рубль. Ведь спрос в такой ситуации растет именно на юани, а на рубль, наоборот, падает, так как ЦБ и Минфин его сбывают ради китайской валюты. И именно сейчас, впервые в этом году, министерство объявило о переходе к покупке иностранной валюты. С 7 августа по 6 сентября власти закупят юаней и золота на сумму 40,5 млрд руб. Или 1,8 млрд руб. в сутки.

Дефицит иностранной валюты в России. Чем меньше долларов и евро будет на рынке, тем дороже они будут. Как и любой дефицитный товар. А ведь США и Европа запретили поставлять как минимум наличные доллары и евро в Россию. Та же валюта, что российские экспортеры получают от торговли, тоже будет приходить в нашу страну не всегда, ведь торговля с недружественными странами сокращается.

Увеличение сделок по параллельному импорту — чем больше российские компании будут покупать доллары и евро для закупок за рубежом, тем выше эти валюты будут цениться на бирже.

Повышение ставок европейским (ЕЦБ) и американским (ФРС) центробанками. Чем они выше, тем дороже их валюты. 26 июля ФРС подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%. Это максимальная ставка с 2001 года. А уже на следующий день, 27 июля, на такую же величину повысил ставку ЕЦБ — с 4% до 4,25%, что стало девятым повышением подряд.

Рост дефицита бюджета РФ (превышение его расходов над доходами). Чем больше «дыра» в кошельке России, тем меньше веры инвесторов в ее экономику и тем меньше они покупают рубли для инвестиций. Кроме того, власти могут опускать курс рубля путем больших закупок на финансовом рынке иностранной валюты. Ведь бюджету может быть выгоден слабый рубль, чтобы получить больше рублей от продажи экспортных товаров за доллары. Все же у государства есть обязательства: пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетникам надо платить в рублях.

Геополитические и внутриполитические риски, стимулирующие повышенный спрос на иностранную валюту как на защитный актив. К примеру, недавняя попытка мятежа ЧВК «Вагнер» или потенциальные проблемы на фронте.

Выход иностранных компаний из российских активов. Когда та или иная компания уходит из России, она пытается продать кому-то свои активы и затем на вырученные рубли купить доллары и евро (или сразу продать бизнес за доллары и евро). Соответственно, при таких достаточно крупных операциях на финансовом рынке закупается большой объем иностранной валюты. А раз на нее создается высокий спрос, то и ее курс растет.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что может повлиять на укрепление рубля в будущем

Продажа Центробанком иностранной валюты. Чем больше он купит на нее рублей, тем сильнее повысит на них спрос на рынке и, следовательно, курс нацвалюты. Что интересно, параллельно с покупкой иностранной валюты Минфином и ЦБ сейчас все еще идет и продажа иностранной валюты Центробанком на 2,3 млрд руб. в день.

Повышение ключевой ставки. Банк России 21 июля впервые с сентября 2022-го повысил ключевую ставку сразу до 8,5%, что было выше ожиданий аналитиков. По замыслу ЦБ, это сделает рубль более дорогим (как минимум подорожают кредиты в рублях). Глава Банка России Эльвира Набиуллина, как и другие экономисты, также не исключила нового роста ключевой ставки до конца года при нарастании инфляционных рисков. Правда, многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки, как раньше. Косвенным доказательством этого служит то, что национальная валюта почти никак не отреагировала на решение регулятора.

Увеличение стоимости нефти. Фьючерс на нефть эталонной марки Brent уже дошел до $85,62, хотя месяц назад он стоил только $76,27. Рост цен на нефть связан с сокращением добычи стран ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая (мир давно ждет, что после пандемии эта страна станет заказывать резко больше топлива, чем раньше). Также рост может быть связан с ожиданием добычи в США и дефицита нефти на рынке страны. По мнению аналитиков UBS, в ближайшие месяцы нефть может подорожать до $85–90. А чем дороже нефть, тем перспективнее выглядят российская экономика и рубль.

Рост цен на газ на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону.

Уже достигнутые высокие курсы иностранных валют к рублю. Это может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать их коррекцию к рублю.

Продажа компаниями-экспортерами вырученных долларов и евро на финансовом рынке и последующая покупка на эти деньги рублей. Компаниям нужно это делать, чтобы платить налоги (как правило, в последней декаде месяца) и зарплаты.

Продажа населением долларов и евро из-за их высокого курса. По данным банкиров, такие продажи за первое полугодие 2023-го выросли на 20%. А это, в свою очередь, поднимает спрос на рубль и, следовательно, его курс.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что ослабляет рубль конкретно сейчас

Объявленная Минфином покупка иностранной валюты — безусловно, негативный фактор для рубля, говорит NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер: «Это вкупе с общим дефицитом валюты на рынке, конечно, негативно для курса рубля. Доллар уже вчера взлетал до 95 (как и сегодня. — NEWS.ru)».

Сейчас ослабление рубля — результат дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке, отмечает в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Но эксперт называет это не временным, а как раз фундаментальным фактором.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов пояснили NEWS.ru, что сейчас власти все равно больше продают валюты, чем покупают. По действующему механизму иностранная валюта и золото покупаются на сумму 1,8 млрд руб. в сутки, но в то же время ежедневный объем продаж юаней составляет 2,3 млрд. руб. В результате власти продолжают продавать иностранную валюту, пусть и на скромные 0,5 млрд руб. в сутки. Поэтому эксперты не ждут, что последнее решение Минфина будет и дальше влиять на курс рубля.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев полагает, что действия Минфина и ЦБ по закупкам валюты могут иметь временное воздействие на курс, но в перспективе все равно ждут продолжения роста доллара, евро и юаня по отношению к рублю.

Фото: Vitaly Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Какими будут курсы валют в ближайшие 30 дней

Текущий курс рубля на рынке не отвечает росту мировых цен на нефть, поэтому его ослабление ситуативно, полагает Зельцер. «В моменте прогнозирование курса затруднено, очень высокая волатильность. Но если говорить о справедливой стоимости, то рублю здесь точно не место. Фундаментально он способен быть крепче, а доллар — значительно дешевле 90», — сказал аналитик.

Курсы валют слишком волатильны, чтобы делать уверенные прогнозы на месяц вперед, говорит Антонов. В то же время быстрого решения проблемы с нехваткой иностранной валюты на рынке нет, поэтому коридор колебаний доллара на ближайшее время будет заключен в рамки 92–96 руб., а евро — 102–105 руб., говорит эксперт.

В свою очередь Деев ждет, что через месяц мы увидим котировки в коридоре до 95 руб. за доллар, порядка 104–106 руб. за евро и до 13,5 руб. за юань. Соболев полагает, что к началу сентября ориентирами будут 95, 105 и 13,3 рубля за доллар, евро и юань соответственно.

Когда покупать иностранную валюту

Покупать валюту для сбережений по текущим курсам, когда доллар и евро находятся на годовых максимумах, неразумно, считает Антонов: «Будут ли они ниже? Да, могут быть ниже, потому что текущие курсы выглядят не вполне логичными. Но для доллара на перспективу более вероятен диапазон 90–100 руб., чем 70–80 руб.».

Соболев же предполагает, что более удобное время для покупки иностранной валюты настанет после сентябрьского заседания Банка России, когда может произойти коррекция рубля вверх. Ранее ЦБ намекнул, что может еще повысить ключевую ставку 15 сентября.

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