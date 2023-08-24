Мясо, вино, кофе: какие еще продукты и на сколько подорожают осенью Эксперты прогнозируют рост цен с сентября по ноябрь

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Рост курса доллара до отметки 95–100 рублей в последние недели приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах уже в ближайшие месяцы. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары.

Мясо и птица

К сентябрю по сравнению с началом августа курица может подорожать на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2%, потому что цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает. Предпосылок для сильного роста цен на баранину нет, он тоже может составить 1–2%.

Кроме того, пару недель назад стало известно, что группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5% для торговых сетей, что также может отразиться на розничных ценах в магазинах.

Рыба, икра и суши

Как ранее писал NEWS.ru, по сравнению с началом августа в конце года цены на рыбу могут вырасти на 10–15%, а на красную икру — на 25%.

Из-за роста цен на рыбу и рис суши и роллы также подорожают минимум на 25%, сообщал «Коммерсант» еще 7 августа. При этом эксперты считают, что сначала у суши-баров будет отток клиентов, но потом они вернутся, так как альтернативы на рынке нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Майонез, яйца, подсолнечное масло и соусы

14 августа крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ретейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты. Также на 8–10% вырастет стоимость продукции для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г. Причина — рост стоимости основных ингредиентов.

В результате к сентябрю по сравнению с ценами недельной давности подорожание майонеза, а также его главных составляющих — подсолнечного масла и яиц — может составить в магазинах до 10%, ждут аналитики. Эксперты также отмечают, что серьезных предпосылок для роста цен не было бы, если бы рубль был крепче.

Оливки и имбирь осенью и вовсе рискуют прибавить по 50% к своей цене, добавляют экономисты.

Чай, кофе и сладости

Производители чая и кофе планируют с сентября повысить цены для розничных сетей на 6–9%. Но речь идет только об оптовых ценах. Как ранее написал «Коммерсант», производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщил ретейлерам о повышении цен на 6–9% с 1 сентября. Компания объясняет это колебаниями курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья. Ее представители добавили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Такое же уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), там тоже ссылаются на девальвацию рубля и подорожание сырья на мировых рынках. Об увеличении цен на 4–5% на свою продукцию предупредила и сеть «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin).

В результате в рознице, как уже прогнозировали экспертов, за период с начала августа и по конец октября кофе в России может подорожать на 12–15%, чай — также на 12%.

Помимо этого, в мире растут цены на какао-бобы. И это будет влиять на рост цен на кондитерскую продукцию в России наряду с фактором ослабления рубля. Рост оптовых цен только на какао-сырье в России до конца октября может составить более чем 25%. В розницу, впрочем, сладкое может подорожать не так сильно. Ведь на его цену влияет не только какао-сырье, но и, к примеру, цена на сахар, который осенью произведут в достаточно большом объеме. Из-за этого как минимум сахар заметно подорожать не должен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкогольные напитки

До Нового года алкогольные напитки вряд ли сильно подорожают. Но важным исключением станут тихие (обычные) вина и шампанское, которое везут из Европы. Дело в том, что помимо роста курса евро, на их цены будет влиять рост с 1 августа и до конца 2023 года пошлин на импорт вин из недружественных стран. Показатель вырос с 12,5% до 20%. А это значит, в зоне риска вина из Франции, Италии, Испании, Португалии. Цены на бутылки, которые сейчас стоят в магазинах 400–600 руб., вероятно, вырастут в сентябре — ноябре на 200–250 руб., то есть на 41–50%, говорят аналитики. Впрочем, еще неизвестно, когда и насколько повысят цены магазины и импортеры — все же они ранее закупили большие объемы продукции по старым ценам.

Также на 5% из-за роста курса доллара может подорожать импортное пиво.

Весь остальной алкоголь, особенно отечественный, вряд ли существенно подорожает к концу года. Поэтому аналитики не советуют его скупать. Тем более что в канун праздника в магазинах будут большие скидки на шампанское.

Что при этом происходит с зарплатами

Как ранее заявила NEWS.ru гендиректор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, в долларовом эквиваленте реальные доходы россиян по сравнению с июнем 2022 года, когда курс доллара в среднем составлял 57 руб., упали на 43% к тому моменту, когда он стал стоить 100 руб.

«Допустим, если россиянин в июне 2022 года получал зарплату 65 тыс. в месяц, то тогда же в пересчете на доллары он зарабатывал 1140 долларов в месяц. А сейчас (при условном курсе в 100 руб. за доллар. — NEWS.ru.), если его зарплата не повышалась, то в долларах она сократилась до 650 долларов», — объясняла Проценко.

Сейчас курсы валют немного скорректировались, и доллар на момент написания материала опустился до 94,2 руб. на бирже. Власти заявили, что России нужен крепкий рубль и договорились с экспортерами о продаже иностранной валюты на рынке (в результате чего она стала чуть менее дефицитной и курс доллара немного снизился). Но риски, что американская валюта дойдет до 100 руб. в ближайшие полгода-год, все еще остаются. А ослабление рубля хотя бы на 10% дает вклад в инфляцию 0,5–1 процентный пункт, указывают эксперты. Иными словами, если инфляция по итогам какого-то периода составила 5%, то рост доллара на 10% приведет к росту инфляции до 5,5–6% в следующем периоде.

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