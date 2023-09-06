Росстат впервые с февраля зафиксировал снижение цен на сахар Росстат: за неделю в России подешевел сахар и подорожало мясо кур

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Сахар за неделю с 29 августа по 4 сентября впервые с февраля показывает снижение цены в 60 субъектах России, сообщает Росстат. При этом в 25 регионах зафиксирован рост стоимости. Мясо кур в 7 субъектах подорожало на 0,1-10,2%.

Сахар-песок в 43 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-3,9%. В 17 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах сахар-песок подорожал на 0,1-1,4%, — говорится в отчете Росстата.

В большинстве регионов выросли цены на подсолнечное масло — до 6%. Также почти везде увеличилась стоимость огурцов, в 13 субъектах прирост составил 10-19,5%. Наблюдается сезонное снижение цен на овощи на 1,3%. Наиболее существенно подешевела капуста — 11%. лук репчатый стал дешевле на 6,8%, а морковь – на 5,7%. Картофель подешевел на 4,6%.

Незначительно снизились цены на макаронные изделия – на 0,4%, мороженую рыбу, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную, консервы мясные для детского питания, масло сливочное, молоко стерилизованное и творог.

Ранее поставщики предупредили о повышении цен на печенье, хлебобулочные изделия и шоколад. К Новому году ожидается подорожание этих товаров на 5–20%. Об изменениях условий закупок изданию рассказали представители нескольких федеральных и региональных сетей.