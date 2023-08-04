Гречке предрекли новое подорожание: что будет с ценами на крупы и макароны И как меняются цены на муку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики ждут, что к сентябрю вырастут оптовые цены на гречку и рис. Крупы могут подорожать и в розничных магазинах. Среди основных причин происходящего — падение курса рубля. NEWS.ru получил эксклюзивную статистику о ценах на крупы, муку и макаронные изделия в магазинах и прогноз, что с ними будет в ближайший месяц.

Как в целом дорожают продукты в России

Цены на продукты питания, к примеру, в июне 2023 года по отношению к июню 2022 года в целом показывали рост, сообщили NEWS.ru в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр». Там проанализировали динамику по 123 товарам, из них снижение цен наблюдалось только у 52.

В то же время уровень инфляции в июне 2023-го по сравнению с июнем 2022-го составил 3,24%, а рост цен выше инфляции показали 38 товаров из 123. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что продовольствие в целом хоть и подорожало за год, но на продукты цены росли медленнее общей инфляции.

Что происходит с оптовыми ценами на крупы

В конце июля «Коммерсант» написал, что оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тыс. руб. до 41 тыс. руб. за тонну. Об этом, в частности, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа». По его прогнозам, к сентябрю оптовая стоимость крупы может вырасти почти на 10% — до 45 тыс. руб. за тонну и даже превысить этот показатель. Эксперт связывал рост цен с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом.

Другие аналитики также связывали грядущее подорожание гречки в основном с ослаблением рубля. Кроме того, среди причин назывались рост тарифов на транспортировку зерна и объем и качество урожая. Правда, ситуация с урожаем пока до конца не ясна. Также в ИКАР ждут, что оптовые цены на российский рис к сентябрю могут вырасти с 78 тыс. до 82 тыс. руб. за тонну.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как меняются розничные цены на крупы

В экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр» NEWS.ru предоставили эксклюзивные данные о ценах на крупы, макаронные изделия, муку и бобовые на июнь. То есть можно сравнить, какие крупы покупать выгоднее всего.

По данным на июнь, килограмм гречневой крупы в среднем в российских магазинах стоил 88 руб. 78 коп., что дешевле на 2,4%, чем в мае, и на целых 37,4%, чем годом ранее. Цена килограмма шлифованного риса гораздо выше — 111 руб. 70 коп., за месяц эта крупа слегка подорожала (на 1,4%), но за год — подешевела на 3,4%.

Крупы овсяная и перловая в июне в среднем стоили 50 руб. за килограмм, подешевев за месяц на 1,5%, а за год — на 13,5%. Не стоит путать обычную крупу с овсяными хлопьями «Геркулес» — последние значительно дороже и стоили в июне 94 руб. 47 коп. за кило (подешевев за месяц на 0,7% и за год — на 7,8%). Пшено в июне стоило 58 руб. 37 коп. за килограмм (удешевление на 0,9% и 11,3% соответственно). Килограмм манной крупы стоил 62 руб., что на 0,6% больше, чем в мае, но на 6,1% меньше, чем год назад.

Что происходит с ценами на макаронные изделия, муку и бобовые

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в магазинах в июне в среднем стоили 109 руб. 54 коп. за килограмм, это на 0,3% дешевле, чем в мае, и на 1,9% дешевле, чем годом ранее. Отдельно в «АБ-Центре» подсчитали цену на вермишель — она составила 105 руб. 65 коп. за килограмм, подешевев за месяц на 0,8%, а за год — на 2,9%.

Килограмм пшеничной муки в июне стоил 49 руб. 16 коп., что на 1,2% дешевле, чем в мае, и на 10,3% дешевле, чем в июне 2022-го. Горох и фасоль в позапрошлом месяце в среднем стоили 83 руб. 68 коп. (удешевление на 0,7% и 11,4% соответственно).

Почему крупы и макаронные изделия дешевеют

В феврале — мае 2022-го в ожидании серьезного кризиса цены на ряд продуктов заметно выросли, отмечает гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов. В результате люди стали массово закупать относительно дешевые на тот момент крупы. В итоге цены на крупы в магазинах тоже достигли пиковых значений.

Однако в том же году предложение круп на рынке заметно возросло: выросли объемы сбора зерновых и зернобобовых культур. И цены стали снижаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами на крупы в магазинах дальше

Плугов ждет, что к сентябрю вслед за оптовыми ценами, о повышении которых предупреждал «Коммерсант», поднимутся и розничные. Тем более что гречка очень сильно подешевела за последний год из-за больших объемов производства в 2022-м. «Гречка вообще очень волатильна (подвержена сильным ценовым колебаниям. — NEWS.ru.). Пока идут низкие объемы производства, формируется нехватка продукта, и цены растут. Потом ее начинают производить в слишком больших объемах, на рынке появляется избыток гречки, и цены на нее падают ниже плинтуса. И так почти каждый год», — объяснил Плугов.

Он ждет, что к сентябрю она может подорожать в магазинах на 3–5%. В сентябре производство в целом снизится, но будет еще много запасов, поэтому осенью зерно будет дорожать умеренно. Но вот к концу зимы по сравнению с текущими ценами гречка может подорожать в 1,5 раза, говорит Плугов. И добавляет, что это «обычная ежегодная история».

Прогноз роста цен на рис эксперту пока дать тяжело. Тут ситуация неоднозначна, ведь для борьбы с дефицитом и подорожанием правительство РФ недавно ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Исключения сделаны только для Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Таким образом планируется сначала обеспечить зерном внутренний рынок, а потом уже думать о продаже за границу. Поэтому здесь сильных скачков цен Плугов не ждет. По другим крупам прогнозы тоже делать пока рано, говорит аналитик.

Что будет с розничными ценами на макаронные изделия, муку и бобовые

Посевные площади зерновых и зернобобовых в России в целом выросли, поэтому Плугов не ожидает роста розничных цен на муку. Возможно, она даже продолжит дешеветь из-за высокого урожая зерновых. Но макаронные изделия, которые делаются не только из зерна, но и яиц, да еще и на импортном оборудовании, могут подорожать в ближайший месяц на 1–2%. Прогнозы же по росту или снижению цен на бобовые пока делать рано, отмечает аналитик.

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