Оливье надоел, цезарь приелся: делаю итальянский паста-салат — макароны еще не были вкуснее

Салат, в котором каждый ингредиент — с характером: пикантная салями, нежная моцарелла, терпкие оливки и пряная заправка. Забудьте про скучные обеды.

Ингредиенты

Макароны фигурные — 150 г, салями — 120 г, сыр моцарелла (мини) — 120 г, оливки каламата — 50 г, перец сладкий маринованный — 75 г, томат черри — 150 г, перец сладкий красный — 1 шт., базилик — 1 пучок, чеснок — 1 зубчик, орегано сушеный — 0,5 ч. л., базилик сушеный — 0,5 ч. л., уксус белый винный — 2 ст. л., масло оливковое — 4 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала взбиваю в блендере все для заправки: масло, уксус, чеснок, сухие травы, соль и перец. Пара секунд — и готово. Тем временем варю макароны альденте, откидываю на дуршлаг и обязательно обдаю холодной водой, чтобы они не слиплись и остались упругими. Пока паста стекает, режу кубиками салями и оба вида перца, оливки — колечками, черри — пополам, базилик рублю крупно. Смешиваю в салатнике макароны, всю нарезку и шарики моцареллы. Поливаю заправкой, перемешиваю — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Скептически относился к холодным макаронам, но этот салат — чистый восторг! Упругая паста, пикантная салями и нежная моцарелла в одной тарелке — текстуры играют потрясающе. Мой совет: дайте салату настояться в холодильнике хотя бы полчаса.