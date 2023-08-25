Станут ли власти повышать курс рубля: и если да, снизятся ли цены Эксперты назвали главные условия для укрепления российской валюты

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Если власти всерьез возьмутся за рубль, к примеру, обяжут экспортеров продавать доллары и евро на бирже или вообще ограничат хождение валюты в стране, курс доллара может существенно упасть, считают опрошенные NEWS.ru аналитики. Какие еще факторы будут работать на укрепление рубля и приведет ли оно к снижению цен на продукты и другие товары, читайте в материале.

Как ведут себя курсы валют на бирже

Последние несколько дней курс доллара держится на отметке около 94 рублей, то немного поднимаясь, то вновь опускаясь. Евро торгуется в районе 102 рублей.

Начиная с мая, рубль уверенно терял свои позиции. После попытки военного мятежа в России в июне его падение ускорилось. 26 июня курс доллара подскочил выше 87 руб., евро — превысил 95 руб.

В конце июля — начале августа произошло новое ослабление рубля. За пару недель он потерял к доллару более 10 руб., опустившись ниже психологически важной отметки в 100 руб. На пике 14 августа американская валюта стоила более 101 руб., а за евро давали 111 руб.

Тогда в дело пришлось вмешаться Центробанку. 15 августа на внеочередном заседании совета директоров регулятор повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Рубль в целом отреагировал позитивно и в течение нескольких дней смог несколько укрепиться. Однако повышение ставки ЦБ стало не единственной причиной этого укрепления.

Что помогло рублю укрепиться

Курс рубля также поддержал отказ регулятора от приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Но это не все. Ранее «Ведомости» писали, что российские власти договорились с экспортерами и последние будут добровольно продавать часть своей валютной выручки на рынке. В результате долларов и евро на бирже станет больше, а их дефицит и, следовательно, курс снизятся.

Источник «Ведомостей» отметил, что если ситуация с курсами валют не изменится, то экспортеров просто обяжут продавать иновалютную выручку в нужном объеме, как это сделали весной прошлого года (что в итоге привело к сильному укреплению рубля).

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Как сегодня банки избавляются от валюты

По мнению финансового эксперта, инвестора Ксении Аверс, медленно и верно мы движемся к полному запрету доллара и евро в России. «Последнюю неделю российские банки под разными предлогами начали избавляться от валюты. Некоторые заявили, что больше не покупают у населения доллары и евро. У топовых банков можно купить наличную валюту по курсу ниже биржевого и без комиссии. Устроили аттракцион невиданной щедрости. „Сольют“ валюту населению, а затем скажут, что больше не работают с долларами и евро», — говорит эксперт.

Итогом этого может стать введение ограничительных мер по хождению и хранению наличной валюты. «Власти делают все, чтобы снизить спрос на валюту», — отмечает Аверс. Собеседница NEWS.ru допускает, что в случае нового резкого повышения ключевой ставки или запрета долларов для физлиц (в том или ином виде) курс доллара может опуститься до 80 руб. «Но глобальный прогноз — 100–120 рублей, это реальная цена», — отметает Аверс.

Как власти могли бы поддержать рубль

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru замечает, что власти могли бы опустить доллар, евро, юань и все что угодно «в любой момент и очень быстро». Для этого стоило сделать все то, что было сделано весной и летом 2022 года, то есть обязать экспортеров продавать валютную выручку, ужесточить валютные ограничения вплоть до временного запрета на вывоз иностранной валюты из РФ и сократить импорт, перечисляет Лобода.

В этом случае курсы доллара и евро могли бы вернуться к уровням лета 2022 года (60 руб. за доллар и 65 руб. за евро. — NEWS.ru), считает эксперт. Другое дело, что власти на эти меры не пойдут, уверен эксперт. «Никто при нынешней геоэкономической обстановке возвращать курс 50 рублей за доллар не будет», — резюмирует он.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что текущий курс рубля примерно соответствует реальности российской экономики. И в лучшем случае можно рассчитывать на укрепление российской валюты на 5–7%.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, многое теперь зависит от экспортеров, которые пока добровольно продают валютную выручку. «Если власти решат, что процесс укрепления рубля идет медленно, то закрепят продажу валютной выручки законодательно. С учетом этих факторов рубль может укрепиться до 85–90 руб. за доллар уже к ноябрю этого года», — допускает он.

В целом даже в условиях оттока капитала российская валюта в среднесрочной перспективе может вернуться к уровням 80–85 руб. за доллар, добавляет частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Укреплению рубля способствует и начатый валютный своп, то есть переход на юани. Для дальнейшего укрепления необходимо, чтобы „вся заработанная валюта“ экспортоориентированных компаний приходила на внутренний рынок», — поясняет он.

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Снизятся ли цены, если рубль укрепится

Нет, не снизятся, уверена Ксения Аверс. По ее словам, автомобили везут в РФ по «серым схемам», и перекупщикам «все равно какой курс». «На продукты цены тоже снижаться не будут. С техникой та же история. Единственное, что может подешеветь, — это вторичная недвижимость, но это вообще никак не связано с курсом», — рассуждает она.

Из-за повышения ключевой ставки и последующего роста стоимости кредитов спрос на вторичку снизится. «Покупатели обратят свой взор на первичный рынок, где все еще действуют льготные программы. По семейной ипотеке ставка составляет 5,3%, а на вторичку — 12–14%. Естественно, что будут покупать новостройки», — говорит Аверс. В течение ближайших двух-трех месяцев она прогнозирует снижение цен на вторичку на 5%.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман допускает снижение стоимости лишь тех товаров, цены на которые продавцы увеличили на панике из-за резких скачков курсов валют. Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов полагает, что удешевление может быть в диапазоне от нуля до 10% по разным категориям товаров, если рубль укрепится в пределах 10%.

По мнению Андрея Лободы, в случае укрепления рубля могут подешеветь телевизоры (так как уже есть российские аналоги и достаточно неплохие) и стройматериалы (они очень чувствительны к колебаниям курсов валют). Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев допускает снижение цен на туристические путевки за границу, стоимость которых привязана к доллару и евро.

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