Россияне предсказали, какой курс доллара будет через год ВЦИОМ: 38% россиян в июле ожидали роста курса доллара до 97 рублей через год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не были готовы к тому, что курс доллара поднимется выше 100 рублей, показали результаты июльского опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМа. Так, более трети (38%) россиян предполагали, что через год доллар может вырасти до 97 рублей.

Россияне, опрошенные в июле, также поделились прогнозом по курсам валюты через три месяца. Как предположили 57% участников исследования, в октябре доллар может вырасти до 95 рублей.

14 августа курс доллара в ходе торгов на МосБирже превысил отметку в 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Для стабилизации курса 15 августа ЦБ РФ провел внеочередное заседание совета директоров, по итогам которого было принято решение о повышении ключевой ставки на 3,5 процентного пункта, с 8,5% до 12% годовых. Уже 17 августа валюта США торговалась на МосБирже ниже отметки в 93 рубля, теряя в стоимости почти 1,5 рубля за сутки.

Помимо того, как выяснили социологи ВЦИОМа, большинство россиян (68%) предпочитают хранить свои сбережения в рублях, а 27% опрошенных признались в отсутствии «свободных денег». При этом 6% россиян заявили, что хранят накопления в долларах, и по 4% опрошенных сообщили, что сделали выбор в пользу евро и других иностранных валют.