Власти решили пока не ужесточать валютный контроль «Ведомости»: российские власти решили пока не ужесточать валютный контроль

На встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной было принято решение не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки, рассказали источники «Ведомостей». Собеседники издания уточнили, что пока также не будут вводить ограничения на движение капитала.

Как рассказали источники издания, правительству удалось неформально договориться с экспортерами и представителями об увеличении продажи валютной выручки, поэтому решили ограничиться мониторингом действий. Вместе с тем один из собеседников отметил, что если ситуация не изменится, то вероятен рост фискальной нагрузки и обязательная торговля выручкой станет неизбежным сценарием.

При этом участники встречи сочли ужесточение валютного контроля крайней мерой, способной лишь маскировать истинные причины ослабления национальной валюты и влияет на курс временно. Во время беседы было сказано, что ключевой причиной ослабления рубля стала мягкая денежная политика, приведшая к росту денежной массы.

Кроме того, как рассказали источники «Ведомостей», участники встречи договорились, что будут разработаны механизмы сдерживания роста кредитования. В регуляторе пообещали провести с банками работу.