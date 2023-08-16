ЦБ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года

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ЦБ РФ решил не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребкредитов и отдельным видам займов до конца 2023 года, сообщили на сайте регулятора. Предполагается, что это предоставит кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок к повышению ключевой ставки.

Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК <...> по всем категориям потребительских кредитов (займов) для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, <...> микрофинансовых организаций; <...> по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов, — говорится в сообщении.

По всем прочим категориям полной стоимости кредитов МФО и ломбардов ограничения сохраняются, указали в ЦБ.

Ограничения предусматривают, что полная стоимость кредита не должна превышать 292% годовых или среднерыночное значение ПСК по конкретной категории потребкредита в текущем квартале более чем на одну треть. Предполагается, что послабление повысит эффективность денежно-кредитной политики, ускорит влияние решений ЦБ на условия по депозитам, темпы роста кредитования, а также позволит быстрее ограничить проинфляционные риски. Мораторий даст достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, пояснили в ЦБ.

ПСК учитывает не только сумму и процентную ставку, но и другие издержки по договору, например, обязательную страховку. При этом банки могут предлагать клиентам добровольные дополнительные услуги, не связанные с кредитом.

Ранее в ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков. 15 августа ставку подняли с 8,5% до 12%.