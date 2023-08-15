Центробанк допустил вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки

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Центральный банк Российской Федерации

Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. В Центробанке подчеркнули, что это также зависит от процесса структурной перестройки экономики, рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки, — говорится в сообщении.

Специалисты Банка России отмечают, что годовая инфляция может вернуться к 4% уже в 2024 году с учетом текущей денежно-кредитной политики регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, назначено на 15 сентября 2023 года.

Банк России 15 августа поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. В ЦБ подчеркнули, что такая мера направлена на обеспечение ценовой стабильности с учетом усиливающейся инфляции. Согласно данным регулятора, уровень годовой инфляции вырос до 4,4%, а цены увеличились на 7,6% за последние три месяца.

Финансовый аналитик и экономист Ян Мелкумов утверждает, что повышение ключевой ставки позволит укрепить рубль. По его мнению, меры, принимаемые Центробанком, эффективны в борьбе с последствиями инфляции. Предполагается, что к концу года будет наблюдаться плавное снижение курса рубля, так как дефицит бюджета никуда не денется.