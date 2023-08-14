Доллар превысил 101, евро – 111: фото реальных курсов валют из обменников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара преодолел психологическую отметку в 101 рубль после открытия торгов на Московской бирже в понедельник.

По данным на 12:30 по мск, курс доллара вырос почти на 1,6% и превысил отметку в 101 рубль. Курс евро поднялся более чем на 1,7% и превысил 111 рублей. Курс юаня растет примерно на 0,15% — до 13,8 рубля.

В ЦБ прокомментировали ослабление рубля, подчеркнув, что регулятор не видит угрозы финансовой стабильности России в связи с ростом курса основных валют. Среди причин ослабления рубля в ЦБ назвали «расширение спроса на импорт при сохранении высоких темпов кредитования и повышенного уровня государственного спроса».

С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднявшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно.

Каким стал реальный курс валют в московских обменниках — в фотогалерее NEWS.ru