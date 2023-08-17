Курс доллара на Московской бирже упал ниже 93 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль укрепился по отношению к доллару, о чем свидетельствуют данные Московской биржи. Курс валюты США опустился ниже 93 рублей. За последние сутки стоимость доллара снизилась на 1,47 рубля.

Стоимость евро также снизилась, в настоящее время курс валюты стран Евросоюза составляет меньше 101 рубля. Подобная стоимость наблюдается впервые с начала августа. Разница в стоимости евро составляет 1,97 рубля. Предполагается, что на курсы иностранных валют повлияло анонсированное обсуждение мер по поддержке рубля.

Как сообщалось ранее, члены правительства России, президент Владимир Путин и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина приняли решение не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. Ограничения на движение капитала также вводиться не будут.

Специалисты Росстата ранее заявили, что инфляция в России ускорилась до 0,1% за последнюю неделю. В годовом выражении она составляет 4,63%. По словам экспертов, ускорение инфляции стало ожидаемым явлением, так как в августе 2022 года в стране наблюдалась дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. За последнюю неделю же цены на потребительском рынке увеличились примерно на 0,1%.