Годовая инфляция в России превысила 4,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России за последнюю неделю ускорилась до 0,1%, следует из данных Росстата. В годовом выражении показатели составили 4,63%. В Росстате уточнили, что ускорение инфляции было ожидаемым, так как в августе 2022 года фиксировалась дефляция.

Более всего в России выросли цены на свинину и мясо кур — на 1,5%. Стоимость подсолнечного масла, сосисок, сарделек, сахара и гречки увеличилась на 0,4–0,5%. При этом зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, россияне могут купить лук, картофель, морковь, капусту, помидоры, свеклу и огурцы на 7,6–1,2% дешевле, чем ранее.

На неделе с 8 по 14 августа 2023 г. на потребительском рынке цены выросли на 0,10%. В секторе продовольственных товаров цены практически не изменились (рост на 0,01% после снижения на 0,08% неделей ранее) при ускорении удешевления плодоовощной продукции (снижение на 2,40%), — рассказали в Минэкономразвития.

Среди непродовольственных товаров более всего подорожали электропылесосы — на 1,1%. Цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,5–0,7%. Подорожали и билеты на самолет — на 0,9%.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев предсказал стагфляцию к четвертому кварталу 2023 года. По его словам, это произойдет, если Центробанку не удастся стабилизировать курс доллара.