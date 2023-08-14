Финансист предсказал стагфляцию в России к концу 2023 года Финансист Лосев предсказал стагфляцию в России к концу 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может произойти стагфляция к четвертому кварталу 2023 года, если Центробанк (ЦБ) не предпримет никаких действий для стабилизации курса доллара, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Комментируя ситуацию «360», финансист уточнил, что следует вернуться к указам президента Владимира Путина, выпущенным в конце февраля 2022 года и предполагающим увеличение финансовой стабильности.

Эти меры полтора года назад позволили рублю укрепиться и остановили панику. Либо спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну. И мы будем иметь к четвертому кварталу уже состояние стагфляции, — пояснил эксперт.

По словам финансиста, при стагфляции наблюдается высокая инфляция, а экономика попадает в состояние застоя. Лосев заявил, что может повториться ситуация, с которой россияне столкнулись в 90-е: положение экономики будет сочетаться с гиперинфляцией. Финансист отметил, что сейчас ведется спекулятивная атака на рубль и через некоторое время можно будет увидеть движение в обратную сторону. Эксперт уточнил, что курс доллара на Московской бирже значительно вырос из-за недостатка валюты на торгах: ЦБ позволил экспортерам не продавать валютную выручку.

Поэтому мы видим такие удивительные движения при растущей нефти, при растущем сальдо торгового баланса, при неплохих показателях экономики. Такой коллапс рубля, — подчеркнул финансист.

Курс доллара на Московской Бирже ранее впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля, свидетельствуют данные торгов. Евро вырос до 109,52 рубля, подорожав на 0,74 рубля.