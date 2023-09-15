ЦБ поднял ставку до 13%: что будет с курсом рубля, кредитами и инфляцией Регулятор повысил ключевую ставку в третий раз за два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% на фоне ускорения инфляции и слабого рубля. Однако рубль отреагировал на решение регулятора слабо. NEWS.ru рассказывает, что будет дальше с курсом российской валюты, сильно ли подорожают кредиты и когда вырастут ставки по вкладам.

Почему ключевая ставка так важна

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты обычным банкам и под который они могут положить свои деньги на депозиты. С помощью ставки он пытается влиять на инфляцию. Если Банк России поднимет ставку, кредиты для людей и компаний тоже станут более дорогими. Значит, с деньгами произойдет то же самое: они будут менее доступными, их у населения станет меньше — это будет тормозить рост цен (ведь нельзя продать человеку товар или услугу за 100 руб., если у него есть только 80 руб.).

Тем же самым образом Банк России старается укрепить рубль. На валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, их становится меньше, и ценить их начинают больше. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованными, большие корпорации и инвесторы готовы купить их за доллары и евро по более вменяемому курсу. В итоге иностранные валюты на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти.

Что решил ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

Это третье подряд повышение ставки регулятором за последние два месяца. Напомним, что 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также, оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем ЦБ повысил ставку

ЦБ рассчитывает увидеть инфляцию не более 4% по итогам 2024 года. Однако регулятор ранее признал, что это будет сделать не так просто.

В комментарии к решению о повышении ключевой ставки 15 сентября ЦБ отмечает, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Проинфляционные риски — рост внутреннего спроса, опережающий выпуск товаров и ослабление рубля — реализовались. Теперь, чтобы сдержать инфляцию (и вернуть ее к целевым значениям в 4%), потребовалось еще раз повысить ставку.

Как это объясняют эксперты

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, можно было не сомневаться в решимости ЦБ. «Регулятор ранее недвусмысленно дал понять — доводов к смягчению (денежно-кредитной политики. — NEWS.ru.) нет, а сохранение ставки в 12% было под очень большим вопросом и зависело от траектории инфляции и курса рубля», — рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, по факту за месяц обстановка точно не улучшилась: цены растут, а рубль по-прежнему на годовом дне. Поэтому решение совершенно понятно и адекватно реалиям, говорит эксперт.

Повлияет ли ставка на курс рубля

Повышение ключевой ставки, по идее, делает рубль более дорогим (как минимум подорожают кредиты в рублях). Но многие эксперты считают, что рубль уже не так сильно зависит от ключевой ставки как раньше.

И действительно, российская валюта довольно слабо отреагировала на пятничное решение регулятора. Так, почти сразу после решения ЦБ, в 13.44 по Москве, курс доллара снизился на 63 коп., до 96,71 руб., евро — на 84 коп., до 102,98 руб., юаня — на 9 коп., до 13,26 руб. Хотя до объявления ЦБ о повышении ставки, по состоянию на 13:29 мск доллар падал чуть более чем на 1 руб. Возможно, рынок ждал более решительных шагов со стороны Банка России. Ведь некоторые аналитики допускали повышение ставки сразу до 15%.

У ЦБ всегда есть опция внезапных решений, и, если понадобится, жесткий цикл вновь ускорится, комментирует Михаил Зельцер. «Но пока, кажется, этого может быть и достаточно для стабилизации рубля», — считает он.

По словам эксперта, рубль сейчас получает драйвер восстановления и осенью мы можем увидеть курс доллара в 90 руб.

Что будет с кредитами и вкладами

Кредиты повторяют траекторию курса ЦБ по ставке и тоже подорожают, уверен Зельцер. В моменте заемные деньги будут дорогими, и, если есть возможность отложить оформление кредита, то лучше подождать. Со временем взять кредит можно и дешевле, допускает аналитик (недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ЦБ вряд ли будет держать ключевую высокой долго). Ставки по краткосрочным депозитам, добавляет Зельцер, будут максимально повторять темпы роста ключевой ставки, поэтому «выглядят интересными».

Быстрее всего на повышение ключевой ставки реагируют ставки по вкладам (в течение нескольких дней), ставки по кредитам растут более спокойно, сказал NEWS.ru руководитель направления «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Дмитрий Сафронов.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, банки начнут пересматривать ставки по кредитам и вкладам уже со следующей недели. Однако он напоминает, что многие из них уже отреагировали на августовское повышение с «запасом». Поэтому заметного роста ставок в сентябре, скорее всего, не будет, сказал NEWS.ru эксперт.

Что будет с ОФЗ и акциями

ОФЗ (облигации федерального займа) лишь частично заложили повышение ставки — их доходности взлетели, а цены на них упали, но не так сильно, как уже скакнула ключевая, говорит Зельцер. «До сегодняшнего дня доходность ОФЗ была 12%, а после повышения ставки цены могут еще больше снизится», — поясняет он.

При этом эксперт допускает, что скоро длинные облигации на рынке еще подешевеют и наступит интересный момент для их покупки под перспективу снижения ключевой в 2024 году.

Что касается акций, то они, как правило, негативно реагируют на повышение стоимости денег, все дело в растущей долговой нагрузке корпораций (кредиты для них становятся дороже). С другой стороны, снижение стоимости тех или иных акций создает возможности для их покупки в ожидании последующего роста, указывает Зельцер. По его мнению, потенциал индекса МосБиржи на 2024 год предполагает среднюю доходность от 25%.

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