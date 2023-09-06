Инфляция превысила прогнозы: как ЦБ будет бороться с высокими ценами на всё Что Банк России думает об инфляции и росте ВВП

Фото: NEWS.ru

Банк России представил новый обзор экономических трендов по итогам августа. В нем регулятор намекнул на невозможность снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе. А все из-за растущей инфляции. Произошедшее ослабление рубля уже переносится в цены. NEWS.ru собрал главные тезисы из отчета регулятора.

Что ЦБ говорит об инфляции

Судя по отчету Банка России, с инфляцией в стране все не очень хорошо: ее годичные уровни уже превышают показатель, к которому стремится ЦБ (в идеале ежегодная инфляция не должна превышать 4%).

«Рост потребительских цен в июле — августе усилился с поправкой на сезонность, значительно превысив темп 4% в пересчете на год (т. е. по сравнению с июлем — августом 2022-го. — NEWS.ru.)», — пишут аналитики банка.

Внутреннее предложение не поспевает за растущим спросом из-за производственных ограничений и ограничений на рынке труда. Соответственно, растет импорт, который приводит к ослаблению рубля. Оба этих фактора подпитывают ускоренный рост цен, отмечает Центробанк.

Но у растущей инфляции есть и еще одна причина — это рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения после ослабления рубля.

Что и как уже подорожало

По данным регулятора, в июле цены с учетом сезонности (SAAR) резко выросли к уровню июня на 12,2%. Для сравнения: в июне месячный рост цен составил 5,6%. Темпы роста цен конкретно на продовольствие в июле увеличились до 16,1% с 4,9% в июне. Ускоренный рост цен сохраняется на мясопродукты, яйца и сахар.

В непродовольственном сегменте темп роста цен ускорился до 12,4% с 6,1%. Из-за роста курсов валют резко выросли цены на автомобили иностранных марок — как на новые, так и на подержанные.

«В целом в июле усилился перенос ослабления рубля в цены, который до этого происходил довольно умеренно», — указывает ЦБ.

Кроме того, значительный вклад в инфляцию внесло удорожание топлива вслед за ростом экспортных цен.

Цены на услуги выросли в июле с учетом сезонности на 6,9%, «устойчиво превышая траекторию в 4%». Без учета туризма и воздушного транспорта этот, по данным регулятора, рост составил 5,4%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще подорожает осенью

До конца года в России на 10–15% могут вырасти цены на рыбу, а на красную икру — на 25%. Из-за роста цен на рыбу и рис суши и роллы также подорожают минимум на 25%.

Аналитики ожидали, что к сентябрю на 8% подорожает курица, на 5% — свинина, на 1–2% — говядина. Цены на майонез, подсолнечное масло и соусы вырастут на 10%. Оливки и имбирь осенью и вовсе рискуют прибавить по 50% к своей цене.

Кофе в рознице, как уже прогнозировали эксперты, в августе — октябре подорожает на 12–15%, а чай — на 12%.

Кроме того, в зоне риска — вина из Франции, Италии, Испании, Португалии. Цены на бутылки, которые сейчас стоят в магазинах 400–600 руб., вероятно, вырастут в сентябре — ноябре на 200–250 руб., то есть на 41–50%. Все из-за роста пошлин на импорт вин из недружественных стран. Также на 5% из-за роста курса доллара может подорожать импортное пиво.

Как ЦБ намерен бороться с инфляцией

ЦБ по итогу будущего года рассчитывает увидеть инфляцию не более 4%. Однако сам же регулятор теперь признает, что это будет сделать не так просто.

«Текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году», — говорится в обзоре.

Бороться с растущими ценами ЦБ намерен с помощью высокой ключевой ставки — чем она выше, тем дороже кредиты и меньше денег у населения и бизнеса. А если денег меньше, то и цены на товары и услуги поднимать сложнее. Причем должно пройти несколько кварталов, прежде чем эта мера полностью нормализует спрос и притормозит инфляцию. И это будет требовать более длительного, чем в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики, отмечают в ЦБ.

Иными словами, снижения ключевой ставки в ближайшее время можно не ждать. Сам же ЦБ признает, что его оценки расходятся с оценками держателей ОФЗ (облигаций федерального займа): в августе последние ожидали, что Банк России не будет удерживать уровень ставки в 12% долго.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ЦБ думает об экономике

В своем обзоре ЦБ отмечает, что рост российской экономики во второй половине лета продолжился: «Признаки замедления, которые, по опросным данным, наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе».

При этом банк подчеркивает, что экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это значит, что теперь она будет расти более умеренными темпами, чем раньше. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП в втором квартале также говорит о замедлении квартального роста с 0,7% до 0,1%.

Вместе с тем ЦБ обращает внимание на устойчивый рост потребительской активности. Во втором квартале расходы домохозяйств вышли на уровень конца 2021-го — начала 2022 года. В первую очередь благодаря быстрому по историческим меркам росту реальных зарплат.

Как это комментируют экономисты

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, Банк России здраво оценивает ситуацию, сложившуюся в экономике страны. Несмотря на многочисленные факторы, осложняющие положение дел (высокая волатильность рубля, ключевая ставка в 12%, санкционное давление), в стране сохраняется достаточно быстрый темп роста экономики, говорит он.

По словам эксперта, внутренний спрос заметно усиливается, как и совокупный спрос в экономике.

«А вкупе с высокой предпринимательской и потребительской уверенностью это говорит о позитивном экономическом тренде в стране», — заключает он.

Доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин считает, что из отчета ЦБ следует, что 15 сентября регулятор может повысить ключевую ставку из-за повышенных проинфляционных рисков.

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