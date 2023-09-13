Стало известно о приостановке торгов на МосБирже МосБиржа приостановила торги на срочном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МосБиржа приостановила торги на срочном рынке, сообщается на сайте площадки. Уточняется, что это произошло в 9:30, о времени возобновления торгов сообщат позднее.

Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — отмечается в сообщении.

Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МосБиржи уточнил, что торги приостановили из-за сбоя торгово-клиринговой системы.

Ранее клиенты банка «Тинькофф» пожаловались на сбои в работе приложения. Они не могли перевести деньги между счетами — приложение выдавало ошибку. При этом отчеты с ошибками в работе сервиса получили около трех тысяч пользователей «Тинькофф», из них 609 — в Москве. До этого похожий случай происходил в марте. Тогда пользователи «Тинькофф» также утверждали, что при попытке совершить перевод средств в свой или другой банк появлялось сообщение об ошибке.

До этого пользователи жаловались на проблемы с работой карт Альфа-Банка — сообщалось, что оплата по ним не проходит в магазинах, а банкоматы выдают ошибку при попытке снять наличные. Также сообщалось о невозможности перевода по QR-коду. В пресс-службе самой кредитной организации рассказали, что временно у небольшой части клиентов не работали платежи по картам.