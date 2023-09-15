Стало известно, будет ли сильным рост банковских ставок после решения ЦБ «Альфа-Форекс»: банки не будут сильно менять ставки после решения ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки вряд ли сильно поднимут ставки по потребкредитам, ипотеке и вкладам после сегодняшнего повышения ключевой ставки Центробанка с 12% до 13%, сообщил NEWS.ru начальник отдела исследования инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Но небольшая коррекция ставок все же будет, и она может начаться уже со следующей недели, говорит аналитик.

Пересмотр ставок по банковским продуктам может начаться со следующей недели. Стоит отметить, что большая часть финансовых институтов уже отреагировала на августовское повышение с «запасом», поэтому заметного роста ставок в сентябре, вероятно, не произойдет, — сказал Соболев.

К примеру, 15 августа, когда ЦБ поднял ключевую ставку сразу с 8,5% до 12% — то есть на 3,5 процентных пункта. Но ВТБ и Сбербанк сдержанно подняли ставки только на два процентных пункта (примерно с 11,5% годовых до 13,5%). В Совкомбанке и Росбанке повысили ставки еще меньше, на 1,4 и 1,5 процентного пункта соответственно.

Для курса рубля сегодняшнее решение ЦБ призвано снизить риски его ослабления ниже августовских уровней, добавил эксперт. Отметим, 14 августа рубль на бирже опускался до очередного исторического максимума — показателя в 101,7 руб. за доллар.

Ранее сегодня Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили: решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.