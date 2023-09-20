Банки отменяют скидки по льготной ипотеке: где еще остались низкие ставки По ипотеке с господдержкой минимальная ставка в некоторых банках выросла до базовых 8%

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Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготное ипотечное кредитование. В итоге ставки по жилищным программам с господдержкой увеличились на 0,3 процентного пункта. Одновременно Сбер, как и другие банки, повысил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке. Но скидки по ставкам в ряде банков по-прежнему действуют. NEWS.ru рассказывает, где все еще можно взять льготную ипотеку «с дисконтом».

Как Сбербанк повысил ставки

С 20 сентября в Сбербанке больше не действуют скидки на ставки по разным видам ипотеки с господдержкой, в том числе скидки за приобретение сервиса электронной регистрации, сообщили в кредитной организации.

Так, по программе «Господдержка» (традиционная льготная ипотека) минимальная ставка на любую цель составит 8%, по программе «Семейная ипотека» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. По заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, сохраняются прежние условия по ставкам, отметили в банке.

РБК со ссылкой на данные сайта «Домклик» (ипотечный онлайн-сервис Сбербанка) отмечает, что еще накануне вечером купить квартиру в новостройке с господдержкой можно было по ставке от 7,7%, по программе для IT-специалистов — от 4,7%, по семейной ипотеке — от 5,7%, по дальневосточной — от 1,7%. Таким образом, минимальная ставка по всем льготным программам выросла на 0,3 процентного пункта (п. п.).

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке Сбербанк также повысил — до 20,1%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ставки и первоначальный взнос выросли

Ранее правительство повысило размер первого взноса с 15% до 20% по ипотечным программам с господдержкой, а также снизило на 0,5 п. п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 12 сентября. И по общему правилу должен был вступить в силу через 7 (рабочих) дней после публикации, то есть как раз 20 сентября.

С этого дня российские банки, которые не сделали этого раньше, автоматически повысили требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке. Но, как выяснил NEWS.ru, в ряде банков при этом пока что сохраняются скидки по сравнению с установленными властями 8% по льготной ипотеке и 6% по семейной ипотеке.

Какие банки еще дают скидки на льготную ипотеку

В ВТБ базовая ставка по кредиту на покупку квартиры в новостройке составляет, как и раньше, 7,5%. В Россельхозбанке ставка по ипотеке с господдержкой (обычной льготной ипотеке) выросла с 6,7% до 7,15% годовых, по семейной ипотеке — с 4,95% до 5%, по дальневосточной ипотеке — с 1,3% до 2%. Но в целом это все равно ниже формальных закрепленных властями ставок.

В Альфа-Банке минимальная ставка по семейной ипотеке — 5,6%, по ипотеке для IT-специалистов — 4,8%, по льготной ипотеке на новостройку — 7,6%. В банке ДОМ.РФ ставка по льготной ипотеке для всех начинается от 7,1%, по семейной — от 5,1%, для IT— специалистов — от 4,1%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте Совкомбанка указано, что базовая ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9%, но ее можно снизить до 6,1%. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 15% при покупке квартиры по ДКП (договор купли-продажи). Впрочем, не исключено, что в ближайшее время банк обновит условия.

В банке «Открытие» ставка по ипотеке с господдержкой (льготной ипотеке) начинается от 6,69%, по семейной ипотеке — от 5,69%, а по ипотеке для IT-специалистов — от 4,59%. В Росбанке ставки составляют 7,85%, 5,85% и 4,85% соответственно, а минимальная ставка по дальневосточной ипотеке — 1,85% (при этом в ряде случае ставку можно снизить на 2,25 п. п.).

Как долго будут сохраняться скидки

Сейчас кредитно-денежная политика направлена на ужесточение выдачи всех ипотечных кредитов, включая льготные, чтобы постепенно покупатели привыкли к более высоким требования и процентам, комментирует директор направления «новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков. NEWS.ru напоминает, что таким образом власти хотят остановить спрос и, соответственно, рост цен на новостройки, для покупки жилья в которых и используют льготные программы. Поэтому, по словам Кочеткова, банки почти ежедневно обновляют и ужесточают условия по ипотечным программам.

«Скорее всего, все обновления произойдут до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке (27 октября)», — считает он. При этом эксперт добавляет, что льготная ипотека остается в любом случае и все равно будет дешевле рыночной. Добавим, что льготную ипотеку в России можно взять до 1 июля 2024 года, после этой даты она может быть отменена. А вот семейную ипотеку власти уже думают продлить.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с NEWS.ru замечает, что большинство банков стали отменять скидки по стандартным ставкам льготного кредитования, в том числе и уже по одобренным заявкам. Однако сейчас еще можно найти варианты льготного ипотечного кредитования с дисконтом, подтверждает она. К тому же на рынке сохраняются варианты субсидирования и рассрочки первоначального платежа при покупке первичного жилья, хотя часть банков ограничивает и эти программы. В целом количество акционных предложений от банков сокращается, добавляет собеседница NEWS.ru.

Впрочем, при правильном выборе ипотечной программы и формировании пакета документов можно получить дополнительную скидку от банков. Например, есть преференции для «зарплатников», при дополнительном подтверждении дохода, а также для клиентов крупных агентств недвижимости, уточняет Решетникова.

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