Ипотека на вторичное жилье: в каких банках лучшие условия и ставки Несколько крупных банков уже ужесточили условия по ипотеке

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Повышение ключевой ставки Центробанком, как и ожидалось, привело к удорожанию кредитов. Сбербанк объявил, что с 22 сентября повышает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Другие банки также обновляют условия по рыночным ипотечным программам. NEWS.ru изучил актуальные ставки и выяснил, как и где сегодня можно взять ипотеку дешевле.

Какие банки уже повысили ставки по ипотеке

О решении повысить ставки по ипотеке с 22 сентября на 0,5 процентного пункта накануне сообщил глава Сбербанка Герман Греф. В результате по программам ипотеки «Вторичное жилье», «Новостройка», «Строительство дома» минимальная ставка составит 14,2% годовых.

ВТБ также поднял базовую ставку по рыночным (нельготным) программам на 0,5 п. п. Новые параметры применяются к приобретению готового и строящегося жилья, а также к рефинансированию. «Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — говорится в сообщении банка.

На те же 0,5 процентного пункта поднял базовые ставки и Совкомбанк. Это относится к рыночным программам на первичное и вторичное жилье. Кроме того, на 1 п. п. выросла ставка по программам на коммерческую недвижимость.

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» ожидают, что ставки как по рыночным, так и по льготным программам у других банков в ближайшее время вырастут на 0,4–1 процентный пункт. При этом, судя по данным сервиса, спрос на ипотеку пока не снижается. Это связано с тем, что многие клиенты рассчитывают успеть взять ипотеку по прежним ставкам. Но уже в октябре спрос на ипотеку в связи с новыми условиями должен упасть, считают исследователи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что этому предшествовало

Действия российских банков стали ответом на последнее повышение ключевой ставки ЦБ: с 18 сентября регулятор увеличил ее на 1 п. п. — до 13%.

Это стало уже третьим по счету повышением ставки за последние два месяца. Напомним, что 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

Где теперь выгоднее брать ипотеку на рыночных условиях

NEWS.ru изучил актуальные условия по рыночным программам в российских банках.

Одну из самых выгодных на сегодняшний день ставок по рыночным ипотечным программам предлагает Московский кредитный банк (МКБ). Так, ставка по ипотеке на готовое жилье начинается от 12,25%, на новостройку без господдержки — от 12,55%.

В банке «Санкт-Петербург» по программе «Квартира» на приобретение готового жилья минимальная ставка составляет 12,9% (для зарплатных клиентов и при первоначальном взносе от 20,01%). Аналогичные условия действуют по программе «Новостройка».

В Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) можно взять ипотеку на готовое жилье (по договору уступки права требования) по ставке 12,9%. Но такая ставка действуют при соблюдении двух условий: первоначальный взнос должен быть 30%, а заемщик должен являться зарплатным клиентом банка либо официально подтвердить свой доход. В остальных случаях ставка составит 13,2%.

Также ставку в 12,9% на покупку жилья на вторичном рынке предлагает банк «Ак Барс». Минимальная ставка действует для держателей зарплатной карты банка, при регистрации сделки онлайн, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Минимальная ставка на покупку новостройки сейчас составляет 13,1%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Абсолют Банке минимальная ставка по ипотеке на новостройку и вторичку составляет 13,04%. Чуть выше ставка в Новикомбанке — от 13,2% по программе «Вторичное жилье» для зарплатных клиентов.

Банк «Открытие» предлагает 13,69% на покупку квартиры на вторичном рынке при соблюдении двух условий: первоначальный взнос должен быть не менее 30%, а сумма кредита — не менее 6 млн руб. В противном случае ставка будет уже 14,19%. Ипотека на покупку новостройки предлагается со ставкой от 13,59% (с теми же условиями).

Ставки ниже 14% по рыночным ипотечным программам пока также действуют в МТС Банке (от 13,6% на вторичное жилье для зарплатных клиентов) и Промсвязьбанке (вторичка — 13,9% для зарплатных клиентов, новостройка — 13,3% для всех, но в обоих случаях при условии оформления страхования).

В банке ДОМ.РФ минимальная ставка по программа «Готовое жилье» составляет 14% (от 13,7% на новостройку), в Газпромбанке — 14,1% (вторичное жилье), в Альфа-Банке — 14,39% (вторичка и новостройки, но только для зарплатных клиентов).

В банке «Зенит» можно взять ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке со ставкой от 14,39% (при условии электронной регистрации сделки), а на покупку новостройки — от 14,09%.

Как выросли ставки по ипотеке с господдержкой

На оформлении льготной, семейной, IT-ипотеки, дальневосточной и сельской ипотеки все еще можно неплохо сэкономить. К примеру, официальная ставка по льготной ипотеке — 8%, а по семейной — 6%. Раньше банки часто делали скидки вплоть до 0,7 процентного пункта, из-за чего льготную можно было легко взять под 7,3% годовых даже в крупном банке. Но недавно, после нового постановления правительства о сокращении субсидий банкам, последним пришлось частично отменять эти дисконты. Так, например, ставки по жилищным программам с господдержкой в Сбербанке в итоге увеличились на 0,3 процентного пункта. В Россельхозбанке ставка по ипотеке с господдержкой (обычной льготной ипотеке) выросла с 6,7% до 7,15% годовых, по семейной ипотеке — с 4,95% до 5%, по дальневосточной ипотеке — с 1,3% до 2%.

Также правительство повысило размер первого взноса с 15% до 20% по ипотечным программам с господдержкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем все это делается

Бум в ипотеке беспокоит Центробанк. Он ужесточает условия по льготной ипотеке и повышает ключевую ставку в том числе для того, чтобы снизить слишком высокие спрос и цены на жилье в России. Сейчас кредитно-денежная политика направлена на ужесточение выдачи всех ипотечных кредитов, чтобы постепенно покупатели привыкли к более высоким требования и процентам, объясняют эксперты.

Эксперты полагают, что банки будут обновлять условия по действующим ипотечным программам до следующего планового заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 27 октября. Правда, снижения ключевой ставки аналитики пока не ждут.

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