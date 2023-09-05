Минфин планирует ограничить льготную ипотеку: вырастет ли ставка Как это повлияет на первоначальный взнос для граждан

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В Министерстве финансов Российской Федерации (Минфин РФ) обсуждают ужесточение условий выдачи льготной ипотеки — в том числе увеличение первоначального взноса для граждан. И для самих банков — им будут меньше компенсировать затраты на предоставление льготных жилищных кредитов. Что поменяется для кредитных организаций и россиян, расскажет NEWS.ru.

Как отличаются ставки обычной, семейной и льготной ипотеки

Среднерыночная ставка ипотеки сейчас составляет 15%. Для сравнения ставка по семейной ипотеке составляет 6%, по льготной — 8%. Обе эти программы действуют в России до 1 июля 2024 года, потом их могут свернуть. Семьи с детьми‑инвалидами могут воспользоваться ставкой в 6% до 31 декабря 2027 года — для них сделано исключение.

Что нужно для скидки по льготной или семейной программе

Чтобы претендовать на семейную ипотеку, нужно, чтобы в семье с 1 августа 2018-го по 31 декабря 2023-го родился хотя бы один ребенок, или чтобы в семье воспитывались минимум два несовершеннолетних ребенка, или один ребенок с инвалидностью, рожденный до 31 декабря 2023 года. Такая ипотека на Дальнем Востоке еще доступнее, чем в среднем по стране — всего 5%. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., за исключением Москвы, Московской области, Санкт‑Петербурга, Московской и Ленинградской областей — в этих регионах можно взять до 12 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять минимум 15% от стоимости жилья.

Требования к максимальной сумме кредита и первоначальному взносу у льготной ипотеки остаются те же. Она доступна любому совершеннолетнему россиянину при покупке квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме, приобретении частного дома от застройщика или при строительстве частного дома на имеющемся или приобретаемом в ипотеку земельном участке — как своими силами, так и с помощью подрядчика.

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Почему Минфин хочет ограничить льготную ипотеку

В Минфине еще в прошлом году говорили о том, что льготную ипотеку пора отменить. Дело в том, что при низких ставках на жилищные кредиты спрос на квартиры растет, а вслед за спросом увеличиваются цены. В ноябре прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев уверенно говорил: «Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря 2022 года».

Как отмечают «Ведомости», льготная ипотека прервала многолетний тренд на повышение доступности жилья на первичном и вторичном рынке. В первом случае квадратный метр вырос с 1,5 средней месячной зарплаты до почти 2,2 зарплаты в конце 2022 года, во втором — с 1,25 до чуть более 1,5, резюмировал эксперт.

В прошлом году против идеи Минфина выступили в Минстрое России. Замглавы ведомства Никита Стасишин отмечал, что льготную ипотеку нужно продлить, чтобы обеспечить наполнение эскроу-счетов, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов. Ведь набранные темпы жилищного строительства снижать нельзя. Инициатива Минфина также вызвала недовольство у застройщиков с риелторами — их высокий спрос на жилье вполне устраивает.

Их спор решил президент России Владимир Путин. Глава государства продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, процент по ней вырос с 7% до 8%.

В то же время Центробанк смог ограничить выдачу околонулевой ипотеки в России (по ставкам 0,01–01%). Причины, по которым он делал это, были теми же — цены на такие квартиры могли завышать на 25–35%. Также в октябре прошлого года ЦБ в целом усложнил условия выдачи ипотеки сильно закредитованным заемщикам, которые планировали вносить небольшие первоначальные взносы.

Как устроена льготная ипотека

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с NEWS.ru напоминает, что обычная ипотека сейчас в среднем доступна по ставке в 15%, но банки выдают льготную и семейную ипотеку под 6–8%.

«Понятно, что льготный продукт — „льготный“ только для получателя. Кто-то должен заплатить полную сумму, ибо деньги не берутся из ниоткуда. Банки выдают кредиты по сниженным ставкам и каждый месяц получают возмещение из бюджета. Он компенсирует им недополученные проценты до ключевой ставки (сейчас он 12%. — NEWS.ru) плюс 2–5 процентных пунктов», — отмечает эксперт.

Это значит, что банк, выдав кредит под 6–8% годовых, получает от государства такое возмещение, будто он предоставил кредит под обычные 14–17%.

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Как Минфин хочет ограничить льготную ипотеку теперь

Впрочем, Минфин, видимо, не удовлетворен промежуточным результатом спора с Минстроем. Поэтому, как пишут «Ведомости», в финансовом ведомстве сейчас обсуждают новое изменение условий по ипотечному кредитованию с господдержкой, включая повышение первоначального взноса с сегодняшних 15% сразу до 20%.

Кроме того, на 0,5 процентных пункта предлагается снизить предельную величину субсидии кредитным организациям из бюджета на предоставление льготной ипотеки.

Значит ли это, что ставки по льготной ипотеке вырастут

Если субсидию банкам снизят на 0,5 процентного пункта, кажется логичным предположить, что на такую же величину поднимутся ставки по льготной ипотеке. То есть с действующих 8% до 8,5% или с 6% до 6,5% для семейной ипотеки.

Такое повышение вероятно, но совершенно не обязательно, говорит Федор Сидоров. Ведь банки получали возмещение в 2–5 процентных пунктов, и сокращение субсидий в полупроцентных пункта может не сильно повлиять на ситуацию.

Руководитель направления «Ипотека» в финансовом маркетплейсе Сравни.ру Дмитрий Сафронов в беседе с NEWS.ru тоже допускает рост льготных ставок на полупроцентных пункта как «самый простой выход из ситуации» для банков.

«Но некоторые банки могут пожертвовать своей доходностью и оставить ставки без изменений. Также есть вариант увеличить ставки по другим, менее востребованным программам, тем самым сохранив экономику бизнеса. Возможно и комбинированное решение», — считает он.

Как мера повлияет на число покупателей квартир в ипотеку

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в разговоре с NEWS.ru отметил, что обсуждаемые меры приведут к реальному ужесточению условий ипотеки, потому что само по себе повышение минимальной величины первоначального взноса сильно усложняет процедуру кредитования.

«То есть меньшее число потенциальных заемщиков смогут себе позволить купить квартиру в кредит. Как только банки получают меньше денег от государства, это, безусловно, отражается на ужесточении условий кредитования. Поэтому взять ипотеку в ближайшем будущем будет сложнее, нежели чем это было еще в начале года», — резюмирует эксперт.

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