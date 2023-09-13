Льготную ипотеку ограничили: как её взять на старых условиях Изменятся ли спрос и цены на жилье

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Правительство накануне увеличило требования к минимальному взносу по ипотеке с господдержкой. Кроме того, власти ограничили субсидии банкам на выдачу такой ипотеки. Вырастут ли из-за этого ставки по льготным видам ипотеки и до какого числа кредиты еще можно оформить на старых условиях, расскажет NEWS.ru.

Как и почему власти решили ограничить льготные программы

В Минфине еще в прошлом году говорили о том, что льготную ипотеку пора отменить. Дело в том, что при низких ставках на жилищные кредиты спрос на квартиры растет, а вслед за спросом увеличиваются цены. В ноябре прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев уверенно говорил: «Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря 2022 года».

Как отмечают «Ведомости», льготная ипотека прервала многолетний тренд на повышение доступности жилья на первичном и вторичном рынке. В первом случае квадратный метр вырос с 1,5 средней месячной зарплаты до почти 2,2 зарплаты в конце 2022 года, во втором — с 1,25 до чуть более 1,5, резюмировал эксперт.

В прошлом году против идеи Минфина выступили в Минстрое России. Замглавы ведомства Никита Стасишин отмечал, что льготную ипотеку нужно продлить, чтобы обеспечить наполнение эскроу-счетов, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов. Ведь набранные темпы жилищного строительства снижать нельзя. Инициатива Минфина также вызвала недовольство у застройщиков с риелторами — их вполне устраивает высокий спрос на жилье.

Спор решил президент России Владимир Путин. Глава государства продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, процент по ней вырос с 7% до 8%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Путин

Как устроена ипотека с господдержкой

Сейчас обычная ипотека в среднем доступна по ставке 15%, но банки, к примеру, выдают льготную и семейную ипотеку под 8% и 6% соответственно. Оставшуюся разницу в несколько процентных пунктов государство компенсирует банкам в виде субсидий. В итоге банк, выдавая более выгодные жилищные кредиты молодым людям, семьям с детьми, IT-специалистам, а также покупающим или строящим жилье на Дальнем Востоке или в сельской местности, получает от властей компенсацию и не теряет в доходах.

Какое решение приняло правительство

Правительство России накануне вечером выпустило постановление на 22 страницах. В нем уточняется, что по ипотеке с господдержкой будет повышен минимальный первоначальный взнос — с пока еще действующих 15% до 20%. Как пояснили NEWS.ru в риелторской компании «Этажи», речь идет об абсолютно разных видах ипотеки: обычной льготной под 8%, семейной под 6%, а также дальневосточной ипотеке, IT-ипотеке и сельской ипотеке. Кроме того, власти сократят выплату субсидий банкам на выдачу такой ипотеки на полпроцентных пункта.

Как это решение изменит спрос и цены

Директор направления «Новостройки» в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков в беседе с NEWS.ru отмечает: цены на жилье разгоняет не только доступная ипотека, но и высокая себестоимость строительства, которая продолжает расти. Но люди все равно будут покупать, ведь потребность в приобретении жилья никуда не денется, говорит эксперт. В итоге он ожидает, что снижение доступности льготной ипотеки ускорит покупки низкобюджетных квартир. То есть еще больше клиентов риелторов и застройщиков перейдут в экономсегмент. И тут можно предположить, что средняя цена на недвижимость вырастет, так как недорогие квартиры будут скупать быстрее, чем обычно.

Тем не менее руководитель направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов считает, что ажиотажный спрос на ипотеку будет постепенно снижаться.

«Это связано как с рядом ужесточений в этой области, так и со стабилизацией курса рубля. Ведь именно его динамика и привела на рынок многих покупателей в последние недели», — сказал NEWS.ru эксперт.

В свою очередь заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отмечает, что при покупке новостроек покупатели стараются внести минимальный первоначальный взнос, чтобы сохранить наличные для аренды жилья на время строительства и будущего ремонта. Большой первоначальный взнос готовы увеличивать те, кто продал имеющееся у них жилье и сразу покупает квартиру с ремонтом.

«Изменение требований льготных программ может привести к снижению спроса на первичном рынке на 25–30% на период адаптации потенциальных покупателей к новым условиям кредитования», — говорит она.

Кроме того, спрос упадет после недавнего ажиотажа, когда люди стремились быстрее заключить сделку до очередного повышения ключевой ставки. Снижение спроса может отмечаться два-три месяца, говорит эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет со ставками на льготную ипотеку

В «Этажах» и «ИНКОМ-Недвижимости» NEWS.ru сообщили, что пока банки не меняют ставки по льготным программам. Впрочем, ключевое слово «пока». Как объясняет Попов из «Циан.Аналитики», ту же льготную ипотеку, официальная ставка по которой сейчас составляет 8%, многие банки выдают под 7,3–7,5%. И чтобы изменить эту тенденцию, полагает он, власти сократили субсидию для кредитных организаций на полпроцентного пункта.

Впрочем, эксперт все равно допускает, что часть банков в ущерб прибыли сохранят такие ставки, чтобы увеличить свою долю на рынке. Особенно для клиентов с большим первоначальным взносом, надежной кредитной историей и другими положительными характеристиками.

Можно ли еще взять льготную ипотеку на старых условиях

Российские банки повысят первоначальный взнос по программам ипотеки с господдержкой с 15% до 20% с 20 сентября, говорят в «ИНКОМ-Недвижимости» и «Этажах» со ссылкой на пояснения от кредитных организаций. Чтобы взять льготную ипотеку по старым условиям, нужно заключить кредитный договор до 19 сентября включительно, говорит Татьяна Решетникова. То, что нужно завершить сделку до 19 сентября, чтобы внести первоначальный взнос в 15%, подтвердил и Валерий Кочетков.

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