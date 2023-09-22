Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 14,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5%, следует из материалов банка. Согласно данным сайта кредитной организации, до 14,2% выросла минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки».

При этом минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% для программы «Вторичное жилье» и и 15,1% — для программы «Новостройки».

О том, что с 22 сентября будут повышены ставки по ипотеке, ранее говорил глава Сбербанка Герман Греф. На открытии кампуса «Школы 21» руководитель кредитной организации также отметил, что «Сбер» намерен с 25 сентября поднять ставки по ряду вкладов. Сейчас максимальная доходность по вкладам банка находится на уровне 12%.

Совет директоров Банка России 15 сентября решил поднять ключевую ставку до 13% годовых. Также было заявлено, что целесообразность ее дальнейшего повышения оценят на ближайших заседаниях.

Ранее сообщалось, что рост ключевой ставки стал причиной заметного роста интереса россиян ко вкладам. Ожидается, что повышенный интерес ко вкладам спадет уже к концу недели. К этому моменту клиенты воспользуются новыми предложениями банков. Ряд банков из топ-30 по стране подняли ставки на 0,5–1 процентный пункт практически сразу после опубликования решения ЦБ, но в основном изменения касаются только краткосрочных вкладов на один — три месяца, реже — на полгода.