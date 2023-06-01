ЦБ ужесточил выдачу ипотеки: повысят ли размер первоначальных взносов Банкам стало невыгодно выдавать ипотеку с первоначальным взносом до 20%

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С 1 июня ипотека с первоначальным взносом ниже 20% стала менее выгодна для банков. Это значит, что они ужесточат требования к клиентам. А с 2024 года последним придется копить на первый взнос еще больше денег. Какие еще трудности ждут заемщиков — в материале NEWS.ru.

Что изменилось с 1 июня

Вступили в силу изменения Центробанка в части надбавок к коэффициентам риска. То есть, если банк захочет выдать ипотеку на квартиру в новостройке при первоначальном взносе менее 20%, он должен будет создать под это повышенные резервы (на случай невыплаты кредита). А с 1 января 2024 года первоначальный взнос должен быть не менее 30%.

Согласно изменениям, надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам на новостройки будут применяться во время стройки и еще год после того, как наступит одно из следующих событий (по выбору банка): либо ввод дома в эксплуатацию, либо государственная регистрация квартиры.

Каким бывает первоначальный взнос

Первоначальный взнос по ипотеке выплачивается из собственных средств заемщика. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке банки устанавливают самостоятельно. Как правило, он начинается от 10% итоговой стоимости жилья. Верхняя граница может быть любой — и 20%, и 30%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень первоначального взноса сегодня составляет от 10% на вторичном рынке и от 15% по программам господдержки, уточняет ипотечный брокер Елена Молокова.

Но есть исключения. NEWS.ru ранее писал о вариантах оформления ипотеки вообще без первоначального взноса.

Чем ЦБ не устроили прежние правила

Увеличение минимального первого взноса Центробанк объясняет риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования, о котором предупреждали и в Госдуме. Качество оформляемых ипотечных кредитов становится все хуже.

По данным регулятора, в начале 2023 года более 50% всего объема выданных кредитов было оформлено с низким первоначальным взносом (до 20%). Для сравнения: в начале 2022 года таких ипотек было 38%. В сегменте новостроек доля таких кредитов еще выше — 66% на начало года. А низкий первоначальный взнос говорит об ограниченности клиента в финансах и создает риски невозврата кредита.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, растут сроки ипотечного кредитования, что тоже говорит о невозможности людей быстро расплатиться с долгами. Доля 30-летних кредитов за год выросла вдвое. Все это несет риски для банковской системы, считают в ЦБ. Ведь если россияне массово перестанут возвращать кредиты, банки могут начать лопаться.

Что изменится для заемщиков

Теперь оценка надежности заемщика перед выдачей ипотеки будет ужесточена, говорит доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита в РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Брать ипотеку станет сложнее: банки, скорее всего, начнут чаще отказывать в кредите, а сам он станет дороже, прогнозирует эксперт.

С коллегой согласна руководитель ипотечно-консультационного центра «ФинансКОНСАЛТИНГ» Елена Молокова. И чем выше будет закредитованность заемщика, тем менее выгодно для банка станет оформление кредита, добавляет она. В связи с этим банки будут ужесточать требования к клиентам.

«Первоначальный взнос может быть и меньше (чем 20%. — NEWS.ru.), его не [обязательно] повысят. Но требования к заемщику с низким первоначальным взносом и высокой закредитованностью будут жестче», — поясняет эксперт.

Банки не будут отменять первоначальные взносы в 10% и требовать 20%, так как поправки, внесенные ЦБ, это не предусматривают, соглашается глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. Тем более совсем недавно повышение взносов опроверг и Центробанк.

«Просто ипотека станет малодоступной и менее привлекательной для граждан», — указывает он. По словам Рогачевского, ужесточения ЦБ сделают продукт дорогим не только для клиентов, но и для банков.

Но прогнозировать, на сколько могут вырасти ипотечные ставки, эксперты не берутся. «У каждого банка своя денежно-кредитная политика, своя методика расчета эффективности и т.д. Кому-то, по их модели, хватит и 0,5%, а кому-то и прибавки в 5% будет мало», — заключает Рогачевский.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что может смягчить требования к ипотечнику

Ситуацию для клиента могут сгладить ипотека с господдержкой (например, льготная или дальневосточная) и показатель долговой нагрузки до 60% (если человек отдает на все свои кредиты до 60% своих доходов). Кроме того, банки будут использовать свои методики, чтобы оценить надежность клиента.

Поэтому подробности о требованиях к взносам и процентных ставках в этих случаях лучше уточнять у конкретных банков.

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