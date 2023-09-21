ЦБ поднял ключевую ставку: какие вклады стали наиболее выгодными И что происходит со ставками по ипотеке и потребкредитам

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Центробанк недавно поднял ключевую ставку до 13%. Вслед за этим банки начали поднимать ставки по депозитам. Впрочем, не по всем из них они выросли одинаково хорошо. NEWS.ru ознакомился с новым исследованием о типах вкладов, которые наиболее выгодно открывать именно сейчас. А эксперты рассказали, как долго для этого продлится удачное время.

Как ЦБ поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

Это третье подряд повышение ставки регулятором за последние два месяца. Напомним, что 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий».

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Вырос ли спрос на вклады

Рост ставки стал причиной заметного роста интереса россиян ко вкладам. По данным финансового маркетплейса «Сравни», трафик в соответствующих разделах ресурса (на нем можно сравнить условия по вкладам) за несколько дней вырос на 70%. По опыту августовского повышения ключевой ставки эксперты маркетплейса допускают, что повышенный интерес к вкладам спадет уже к концу недели. К этому моменту клиенты воспользуются новыми предложениями банков.

Что происходит со ставками по вкладам после роста ключевой

В финансовом маркетплейсе «Сравни» провели на эту тему отдельное исследование, а его данные предоставили NEWS.ru. Оказалось, что ряд банков из топ-30 по стране подняли ставки на 0,5–1 процентного пункта практически сразу после опубликования решения ЦБ (то есть, к примеру, с 12% до 13% годовых). Но в основном изменения касаются только краткосрочных вкладов на 1–3 месяца, реже — на полгода. О том, что именно такие вклады наиболее выгодны в последние месяцы, NEWS.ru ранее говорили и другие эксперты.

Максимальная ставка по вкладу сейчас составляет 13%. По мнению аналитиков «Сравни», до конца года ставки по вкладам могут вырасти в пределах еще 0,5–1%, даже если ключевая ставка не изменится.

Оформлять вклад сейчас или подождать

Решение этого вопроса во многом зависит от ключевой ставки. К примеру, 12 сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ЦБ вряд ли будет держать ключевую высокой долго — по его мнению, ее начнут снижать уже через несколько месяцев. Если верить вполне осведомленному и системному банкиру, то вклады лучше оформить как раз в ближайшие два-три месяца, потому что со снижением ключевой ставки проценты по вкладам, вероятно, тоже просядут.

В то же время эксперт по фондовому рынку брокера «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил NEWS.ru, что в его компании скорого снижения ставки ЦБ не ждут. «Регулятор всем дал это недвусмысленно понять. В начале 2024 года будет виднее», — сказал аналитик. Что же касается вкладов, то он допускает, что выгодными будут опять же краткосрочные, ставка по которым находится в районе 13%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На еще более длительный период высоких ключевой и банковских ставок рассчитывает глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. В беседе с NEWS.ru он допускает, что первое снижение ключевой ставки случится не раньше июля-сентября следующего года. «До этого времени ставки будут либо расти, либо изменений не будет, если ЦБ добьется снижения инфляции до определенного уровня (4% годовых. — NEWS.ru.)», — считает он. Впрочем, эксперт оговаривается: вопрос инфляции и ключевой ставки сильно зависит от международной повестки.

Что происходит со ставками по ипотеке

Ключевая ставка оказала влияние не только на вклады, но и на ипотеку. Так, с 20 сентября банки начали активно поднимать ставки на ипотечные кредиты по программам с господдержкой. О повышении ставки в среднем на 0,5 процентного пункта уже объявили Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Росбанк Дом, Промсвязьбанк, Абсолют Банк, «Ак Барс» и другие крупные банки, отмечают в «Сравни». Ставки по классическим программам банки пока не поднимают. Тем не менее, по прогнозу аналитиков, это вопрос времени: часть игроков уже анонсировала возможность повышения ставок в ближайшее время. Как по классическим программам, так и по программам с господдержкой ставки вырастут на 0,4–1 процентный пункт, ожидают в «Сравни».

При этом спрос на ипотеку пока не снижается, отмечают в маркетплейсе. Это связано с тем, что многие клиенты рассчитывают успеть взять ипотеку по прежним ставкам. Кроме того, с 20 сентября все без исключения российские банки в связи с постановлением правительства увеличили до 20,01% первоначальный взнос по льготным программам. Ожидание повышения ставки также подстегивает интерес к ипотечным продуктам. Но уже в октябре спрос на ипотеку в связи с новыми условиями «неминуемо снизится», прогнозируют в «Сравни».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как меняются условия по потребкредитам

В том же исследовании отметили, что за последний месяц кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 процентного пункта. Но это не предел, полагают аналитики. «Полные результаты текущего повышения ключевой ставки будут понятны через три-четыре недели», — говорят в «Сравни». По их прогнозам, очередной прирост стоимости кредитов может составить еще до двух процентных пунктов.

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