Инфляция в России: в каких регионах цены растут быстрее, с чем это связано Некоторые товары стремительно дорожают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк провел новое исследование о росте инфляции в российских регионах за последний год. Оказалось, что в августе она резко подскочила в нескольких округах. Одна из причин — сильное падение курса рубля в этом месяце. Как и где выросли цены на товары и услуги и что подорожало сильнее всего, расскажет NEWS.ru.

Как изменилась инфляция в Центральном федеральном округе

Самый высокий уровень годовой инфляции среди регионов ЦФО вновь зафиксировали в Московской области — 7,24%. То есть цены на товары и услуги в этом регионе в августе выросли на 7,24% по сравнению с ценами в августе прошлого года. Это связано прежде всего с более значительным, чем в среднем по округу, годовым удорожанием легковых автомобилей. В ЦБ предполагают, что из-за большого количества автодилеров в Подмосковье произошел рост активности потребителей и это привело к заметному повышению цен на новые импортные машины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Значительнее, чем в других регионах округа, инфляция выросла в Ивановской области — с 2,97% в июле до 4,20% в августе. Основной фактор — рост ввода жилья в регионе, что привело к повышенному спросу и подорожанию мебели. Наименьший уровень годовой инфляции среди регионов ЦФО по-прежнему отмечался в Смоленской области — 3,14%. При поддержке региональных органов власти на территории области реализуются проекты по расширению сбыта молочной продукции местных производителей без посредников. Это сдерживает рост цен на отдельные молочные продукты.

В Москве же годовая инфляция в августе составила 4,83%. Среди причин — ослабление рубля, рост цен на бензин и дизель из-за роста мировых цен на нефть, сокращение предложения кур и свинины из-за негативной эпизоотической ситуации в регионах-поставщиках.

Что происходит с инфляцией в Северо-Западном округе

В августе инфляция ускорилась в большинстве регионов северо-запада. Исключением стала Мурманская область, где она сохранилась на уровне прошлого месяца — 4,88%. Ускорение роста цен на товары было компенсировано замедлением роста цен на услуги. В Мурманской области более значительно, чем в большинстве регионов СЗФО, снизились темпы прироста цен на авиабилеты благодаря увеличению числа воздушных рейсов.

В Калининградской области повышение инфляции было одним из самых значительных на северо-западе — до 5,73% после 4,54%. В частности, в регионе сильнее, чем на других территориях округа, ускорился рост цен на продовольствие. Причина — в удаленности региона, из-за чего рост цен на бензин и дизель наиболее ощутимо сказывается на ценах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в августе инфляция ускорилась до 5,61% после 4,96% в июле, в Ленинградской области — до 5,35% после 4,64%. Факторы, повлиявшие на динамику цен в этих регионах, — те же, что и в целом по округу. А именно рост потребительского спроса, опережающий возможности производства, и ослабление рубля.

Как растут цены в Приволжском федеральном округе

В августе 2023 года инфляция увеличилась в 13 из 14 регионов Приволжья. Единственным регионом округа, где инфляция снизилась, стала Ульяновская область. Отчасти к этому привело то, что еще год назад региональные страховщики сильно повысили цены на свои услуги, в том числе на автострахование из-за удорожания ремонта автомобилей. Теперь эти цены просто не менялись.

Сильнее всего инфляция за месяц выросла в Саратовской области. Доля расходов на продукты питания у жителей региона — одна из самых высоких в Приволжье. При этом годовой прирост цен на продовольствие оказался сильнее, чем в других регионах округа.

Наибольший в округе уровень инфляции наблюдался в Республике Марий Эл — 5,94% по сравнению с августом прошлого года. Сказалось удорожание жилищно-коммунальных услуг из-за сильного роста взносов на капремонт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень инфляции в Башкирии остался самым низким среди регионов ПФО — 3,71%. Это связано с тем, что в республике цены на мебель упали сильнее, чем в других частях округа.

Что подорожает в Крыму

В августе годовая инфляция ускорилась во всех регионах Южного федерального округа. Наибольший уровень инфляции в округе наблюдается в Республике Крым (6,35%). В частности, цены на продукты питания растут из-за ограниченного грузового сообщения региона с другими областями и недостатка в регионе площадей хранения.

Сильнее всего среди южных регионов инфляция за месяц подскочила в соседнем Севастополе. Главным образом это связано с ростом транспортных расходов на фоне подорожания топлива.

Самый низкий уровень инфляции (3,74%) в ЮФО по‑прежнему отмечался в Республике Адыгея. Этому помогает стабильно высокое предложение мяса местного производства. Благодаря этому годовой прирост цен на мясопродукты в августе был наименьшим в округе, и это повлияло на инфляцию в целом.

Меньше всего в округе за месяц инфляция выросла в Астраханской области — всего на 0,47 процентных пункта, до 4,22% (по сравнению с ценами августа прошлого года). Одна из причин — замедление роста цен на авиабилеты из-за роста количества рейсов Астрахань — Москва.

Что происходит с ценами на Урале

Значительнее всего инфляция за месяц ускорилась в Курганской области — до 5,12% годовых в августе. В области заметно быстрее, чем в среднем по округу, дорожают продукты питания. Регион сильно зависит от поставок из крупных логистических центров, поэтому на цены продуктов значительно влияет подорожание бензина и дизеля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наименее заметно годовая инфляция выросла в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и составила в августе 1,20% годовых. Она сдерживается действием региональных мер поддержки: с 2007 года в регионе установлены предельные размеры торговых надбавок к ценам на социально значимые товары.

Самая высокая годовая инфляция в УрФО наблюдалась в Челябинской области (5,37%). Из-за повышенного спроса на рабочих на предприятиях региона им предлагалась компенсация арендной платы. В результате возник повышенный спрос на аренду, и ее ставки за год выросли сильнее, чем где-либо еще на Урале.

Инфляция в Тюменской области, напротив, оставалась самой низкой (1,09%) как в УрФО, так и в целом по стране. В августе в области наблюдался самый значительный среди регионов России годовой темп снижения цен на непродовольственные товары (-3,68%). Спрос на некоторые категории (например, одежду и обувь) оставался заметно более низким, чем в 2022-м.

Как подскочила инфляция в Сибири

Наиболее заметно за месяц инфляция выросла в Хакасии — до 5,05% годовых в августе. В республике по сравнению с другими регионами Сибирского округа на авторынке было не самое большое предложение автомобилей. В результате они начали интенсивно дорожать.

Меньше, чем в других регионах округа, инфляция повысилась в Республике Алтай — до 4,42% в августе после 3,88% в июле. При этом она стала одной из самых низких в округе. В республике, в отличие от других регионов Сибири, усилилось снижение цен на автомобили. Это в том числе обусловлено более низким, чем в прошлом году, спросом на региональном авторынке — жители стали чаще приобретать автомобили в Алтайском крае и Новосибирской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая высокая в СФО инфляция отмечалась в Республике Тыва — 7,48%. Здесь сложился самый высокий в округе годовой темп прироста цен на бензин. Региональные заправочные станции при отсутствии вертикально интегрированных компаний интенсивнее поднимали розничные цены вслед за ростом оптовых.

Что происходит с ценами на Дальнем Востоке

В августе 2023 года по сравнению с июлем годовая инфляция ускорилась в девяти из одиннадцати регионов ДФО. В Чукотском автономном округе и в Камчатском крае она замедлилась.

Наибольшее ускорение годовой инфляции отмечено в Приморском крае — в августе она составила 6,63%. Регион является крупнейшим транспортным морским хабом на Дальнем Востоке, через который в Россию завозят машины из стран Азии. Доля подержанных импортных автомобилей на рынке края выше, чем в других регионах округа, и ускорение роста цен на них отразилось на инфляции в регионе в целом.

Самое существенное замедление годовой инфляции наблюдалось в Камчатском крае, в августе она составила 5,94%. Причина низких темпов роста цен — в увеличении объема выпуска свинины. В результате за последний месяц снизились цены как на это мясо, так и на субпродукты из него.

Из-за чего растут цены на Кавказе

В августе годовая инфляция ускорилась во всех регионах округа, кроме Ингушетии, где она замедлилась до 5,75% против 5,83% в июле. В основном это связано с тем, что год назад и без того сильно выросла стоимость аренды торговых площадей, а следовательно, и цены в магазинах. Кроме того, тогда отмечались сложности с поставками импортной продукции. Это привело к заметному подорожанию ряда товаров (школьно‑письменных принадлежностей, парфюмерии, косметики). В августе этого года логистика улучшилась, и цены на эти категории выросли незначительно.

Сильнее всего за месяц инфляция ускорилась в Республике Дагестан — до 5,04% годовых. Основной причиной стало повышение транспортных издержек производителей и продавцов из‑за подорожания бензина. Оно было наиболее заметным из-за малого количества вертикально интегрированных нефтяных компаний в регионе. Вместе с тем в Дагестане самый низкий уровень инфляции на Северном Кавказе. Это связано с высокой самообеспеченностью региона плодоовощной продукцией, что сдерживает рост цен и формирует самые низкие в округе годовые темпы прироста цен на нее. Кроме того, в этом регионе высокий уровень конкуренции среди предприятий общественного питания, что сдерживает рост цен в заведениях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наибольший уровень инфляции остался в Ставропольском крае (7,20%). Во многом это обусловлено более высокими, чем в округе и стране, темпами роста потребительской активности, в том числе в условиях возросшего турпотока в регион. В результате на Ставрополье зафиксированы самые высокие годовые темпы прироста цен на продукты питания и услуги.

Читайте также:

ЦБ пугает инфляцией: к подорожанию каких продуктов готовиться россиянам

Мясо, вино, кофе: какие еще продукты и на сколько подорожают осенью

Всё дорожает: чем обернулась для россиян торговля с Китаем и Турцией