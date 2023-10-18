ЦБ готовится повысить ставку: как ответит рубль и что будет с кредитами Эксперт Белянчикова рассказала, на сколько ЦБ может поднять ключевую ставку в конце октября

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Российские банки заняли у Центробанка триллионы рублей, готовясь к очередному повышению ключевой ставки в октябре. Опрошенные NEWS.ru аналитики тоже ждут ее роста. Как это отразится на стоимости кредитов, доходности депозитов и курсе рубля — в материале NEWS.ru.

Чего от решения ЦБ ждут банки

Банки готовятся к очередному повышению ключевой ставки в октябре, пишет РБК. В текущем месяце они резко нарастили заимствования у Центробанка. 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн руб., 13 октября — до 7,14 трлн руб. 17 октября они снизились до 3,27 трлн руб., следует из данных регулятора.

Из-за этого сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности (когда долг обычных банков перед ЦБ превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корреспондентских счетах в ЦБ). Опрошенные РБК эксперты считают рост заимствований у ЦБ признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки регулятором на ближайшем заседании. Оно состоится на следующей неделе, в пятницу, 27 октября.

В этом случае банки занимают деньги чуть дешевле, а после подъема ключевой смогут размещать излишки ликвидности на рынке по более высоким ставкам и зарабатывать на этом. Эту стратегию сейчас могут использовать как минимум несколько крупных финансовых организаций, считают эксперты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят в самом ЦБ

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что в ЦБ не исключают дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики (ДКП) — повышения ключевой ставки. Это необходимо, чтобы «уложить инфляцию» в целевой показатель в 4% по итогам следующего года.

«Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. Мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений», — сказал тогда Заботкин.

15 сентября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт, с 12% до 13%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что регулятор принял такие меры для сокращения инфляции и инфляционных ожиданий. Это стало третьим подряд повышением ставки за последние два месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

На сколько могут повысить ключевую ставку

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru допускает, что ставка увеличится не менее чем на 0,5 процентного пункта. Аналитик Тelegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов прогнозирует ее рост на 0,5–1 п. п. из-за ускорения инфляции.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин допускает, что ставка может вырасти на величину от 1 до 2,5 процентного пункта. Директор рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин ждет, что ее поднимут до 14–14,5% годовых, а доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова не исключает, что ЦБ способен довести ставку и до 15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменятся ставки по кредитам и вкладам

По словам Сироткина, повышение ключевой ставки по всем законам экономики приведет к подорожанию кредитов, в том числе ипотеки, потребкредитов, кредитных карт. Ставки по банковским вкладам тоже вырастут.

«И этот рост будет соразмерен росту ключевой ставки», — отмечает эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он напоминает, что не все банки ответили на последнее повышение ключевой ставки до 13% сразу. Только часть из них отреагировала «рефлекторно», другие же до сих пор корректируют условия по своим продуктам.

Шнейдерман обращает внимание, что после повышения ставки коммерческие банки могут столкнуться с увеличением затрат на привлечение средств для кредитования. Это может снизить доступность кредитов для потенциальных заемщиков. Тем, кто планировал его брать сейчас, лучше поторопиться, замечает собеседник NEWS.ru.

Что будет с курсом рубля

По мнению Валерия Тумина, если ЦБ повысит ставку хотя бы на 1,5–2 п. п., то через пару дней курс рубля может вырасти к доллару и евро на 3–4 руб.

Для укрепления российской валюты или хотя бы остановки ее падения повышения ключевой ставки будет явно недостаточно, возражает Андрей Сироткин. По его словам, президент Владимир Путин это понимает, поэтому ранее подписал указ, обязывающий ряд экспортеров продавать свою валютную выручку. Мера коснется 43 групп и компаний (в частности, представителей ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства) и будет действовать шесть месяцев. Курс доллара тогда в ответ упал ниже психологически важной отметки в 100 руб.

«Рубль укрепился, но я не вижу предпосылок для его дальнейшего укрепления даже за счет повышения ключевой ставки. Этот инструмент сегодня, к сожалению, не работает», — поясняет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Белянчикова опасается, что со временем ключевая ставка может вообще сыграть против рубля. Ведь все будут понимать, что после долгого периода повышения она когда-нибудь упадет. И рубль станет дешевле. Поэтому долгосрочные инвестиции в этой валюте делать достаточно рискованно.

«Повышение ключевой ставки, скорее всего, даст существенный краткосрочный эффект, развернув валютный курс и загасив инфляцию, но будет иметь отложенный эффект прямо противоположного свойства», — резюмирует Белянчикова.

Впрочем, к тому моменту экономическая и неэкономическая ситуация еще могут измениться, добавила она.

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