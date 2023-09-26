Юрист перечислила способы снизить кредитную нагрузку Юрист Михайлова: снизить нагрузку по кредиту можно изменением условий займа

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У россиян, имеющих кредиты, может возникнуть сложная жизненная ситуация, и в этих условиях финансовую нагрузку можно снизить при помощи банка, рассказала в беседе с Lenta.ru юрист, специалист по банкротствам Елизавета Михайлова. По ее словам, одним из способов вариантов снижения нагрузки может стать изменение условий займа.

Как пояснила эксперт, банк может пересмотреть условия кредита, в частности, согласившись уменьшить процентную ставку или продлить срок кредитования. Если это невозможно, существует практика рефинансирования кредита, когда заемщик берет новый кредит на более выгодных условиях и гасит за его счет старый. Также банки могут предложить отсрочку платежей или кредитные каникулы.

По словам юриста, при возникновении сложностей с выплатой кредита необходимо связаться с банком и изложить свою финансовую проблему, желательно в письменном виде.

Очень важно не скрывать свои финансовые трудности, а наоборот, быть открытым и честным перед банком, по возможности представить документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию. Банки понимают, что жизненные обстоятельства могут меняться, и готовы идти на уступки, — подчеркнула специалист.

При этом Михайлова напомнила, что эти меры — временные и не являются окончательным решением проблемы. Поэтому заемщику стоит изыскать возможности для повышения доходов или сокращения расходов. Это может быть либо дополнительный заработок, либо оптимизация личного или семейного бюджета.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил увеличить порог неприкасаемости залогового имущества с 5% до 15% от суммы невыплаченного долга. По его мнению, эта мера дополнительно защитит должников по ипотеке, попавших в сложную жизненную ситуацию.