Россиянам стали выдавать меньше кредитов «Известия»: 36% россиян получили отказ в выдаче кредита без объяснения причин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году около 36% россиян получили отказ в выдаче кредита, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией CosmoVisa. При этом абсолютное большинство жителей страны (94%), которым отказали в займе, не знают причины такого решения банка.

Чаще всего жители страны получали отказ в выдаче потребительского и автокредита, а также ипотеки.

Как объяснили эксперты рынка, причин для отказа может быть несколько. Например, банки не всегда готовы одобрять займы тем, чью кредитоспособность не могут оценить всесторонне. Также отказы могут быть связаны с низкой скоринговой оценкой, то есть совокупности таких факторов как кредитная история, пол, возраст, семейное положение, а также данные о трудоустройстве. Кроме того, банки настораживает низкая платежная дисциплина заемщиков

Согласно результатам опроса, 52% респондентов, которым отказали в займе, признались, что допускали просрочки.

В опросе приняли участи 1,5 тысячи человек из всех федеральных округов России.

Ранее руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с целью защиты денег граждан парламентарии разработали законопроект, дающий возможность добровольно отказаться от заключения любых кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями.